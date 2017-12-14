Путин о Крыме: Украина и РФ преодолеют сложности

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина пройдут через нынешние сложности из-за Крыма.

Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что Крым отдали Украине в 1954 году "в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного совета РСФСР".

"Решено было президиумом Верховного совета. Дальше не буду ничего рассказывать, народ Крыма определился так, как он определился. Мы (с Украиной) пройдем через это, я уверен", — сказал Путин.

Напомним, Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.