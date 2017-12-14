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    Россия

    Путин о Крыме: Украина и РФ преодолеют сложности

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    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления (18)

    (обновлено: )359121
    Путин отметил, что Крым отдали Украине в 1954 году "в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного совета РСФСР".
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. 

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Украина пройдут через нынешние сложности из-за Крыма.

    Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.

    Путин отметил, что Крым отдали Украине в 1954 году "в нарушение действовавшего тогда союзного законодательства, которое требовало согласия Верховного совета РСФСР".

    "Решено было президиумом Верховного совета. Дальше не буду ничего рассказывать, народ Крыма определился так, как он определился. Мы (с Украиной) пройдем через это, я уверен", — сказал Путин.

    Напомним, Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.

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