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    Россия

    Путин считает русских и украинцев одним народом

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    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления (18)

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    По словам президента России Владимира Путина, исторические, духовные и прочие корни русских и украинцев дают право говорить, что в основе своей они - один народ.
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Русские и украинцы — один народ, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

    "Ясно также и другое, что по мере развития, по мере того, что Украина, будучи близка к западным границам России — она развивалась тоже соответствующим образом. Там много замечательного своеобразия: и в языке, и в культуре — во всем. И в России все это очень любят, считают это частью собственной культуры", — добавил президент.

    Напомним, Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.

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