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    Путин о Саакашвили: это плевок в украинский и грузинский народы

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    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления (18)

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    "На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", - сказал Путин на пресс-конференции.
    Михаил Саакашвили после решения суда
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 14 дек – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал действия бывшего главы грузинского государства, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украине плевком в лицо украинского и грузинского народов.

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?" — сказал на пресс-конференции российский лидер.

    По словам Путина, Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".

    "На Украине что, нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит, понимаете. Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — сказал глава российского государства.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Пятого декабря он был задержан в Киеве в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева.

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    Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Затем суд отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной Рады.

    В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

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