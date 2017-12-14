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    Россия

    Путин назвал чушью заявления о причастности РФ к аварии самолета Качиньского

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    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления (18)

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    Путин прокомментировал заявления польской стороны, в частности, министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что на борту самолета произошли взрывы, к которым якобы может быть причастна Москва.
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и блефом заявления Варшавы о причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

    "Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

    "Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит там (в Польше) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет) пробрались и положили взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда", — добавил Путин, комментируя заявления польской стороны, в частности, министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что на борту самолета произошли взрывы, к которым якобы может быть причастна Москва.

    При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

    "Не было там никаких взрывов. Это изучено экспертами с польской стороны и с российской… Мы переживали (по поводу этой трагедии) вместе с вами. Нет, нужно накручивать на голом месте", — добавил Путин.

    Также Путин подчеркнул, что российско-польские отношения важнее текущей внутриполитической борьбы в Польше, которая, в том числе, затрагивает и трагедию с катастрофой самолета президента Качинского.

    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Глава МИД Польши Ващиковский о главных проблемах Украины, РФ и Польши

    "С останками самолета то же самое, не нужно ничего придумывать. Если есть проблемы и трагедия, нужно относиться к этому, как к трагедии и не строить здесь каких-то политических домыслов. Зачем? Вы хотите просто дополнительно осложнить российско-польские отношения? Ради чего? Ради того, чтобы поднять какие-то рейтинги внутри для кого-то? Мне кажется, что российско-польские отношения поважнее, чем просто текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-то антироссийский фактор", — сказал Путин.

    "Переверните, вы, в конце концов, эту страницу, повзрослейте, станьте зрелыми… Дальнейший развал российско-польских отношений не идет на пользу Польше", — добавил российский президент.

    Он отметил, что России от Польши "ничего не надо", а Москва лишь хочет развивать отношения с Варшавой.

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

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