Путин назвал чушью заявления о причастности РФ к аварии самолета Качиньского

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал чушью и блефом заявления Варшавы о причастности России к крушению самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

"Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит там (в Польше) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет) пробрались и положили взрывчатку что ли? Ищите у себя тогда", — добавил Путин, комментируя заявления польской стороны, в частности, министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что на борту самолета произошли взрывы, к которым якобы может быть причастна Москва.

При этом он напомнил о выводах специально созданной комиссии, которая заключила, что взрывов на борту самолета Качиньского не было.

"Не было там никаких взрывов. Это изучено экспертами с польской стороны и с российской… Мы переживали (по поводу этой трагедии) вместе с вами. Нет, нужно накручивать на голом месте", — добавил Путин.

Также Путин подчеркнул, что российско-польские отношения важнее текущей внутриполитической борьбы в Польше, которая, в том числе, затрагивает и трагедию с катастрофой самолета президента Качинского.

"С останками самолета то же самое, не нужно ничего придумывать. Если есть проблемы и трагедия, нужно относиться к этому, как к трагедии и не строить здесь каких-то политических домыслов. Зачем? Вы хотите просто дополнительно осложнить российско-польские отношения? Ради чего? Ради того, чтобы поднять какие-то рейтинги внутри для кого-то? Мне кажется, что российско-польские отношения поважнее, чем просто текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-то антироссийский фактор", — сказал Путин.

"Переверните, вы, в конце концов, эту страницу, повзрослейте, станьте зрелыми… Дальнейший развал российско-польских отношений не идет на пользу Польше", — добавил российский президент.

Он отметил, что России от Польши "ничего не надо", а Москва лишь хочет развивать отношения с Варшавой.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.