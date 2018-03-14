Выборы в России: на финишной прямой

РИА Новости Украина

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. До финальной битвы за голоса избирателей из 70 человек, изначально заявивших о намерении участвовать в выборах, дошли только восемь кандидатов, хотя и тут не обошлось без эксцессов — один из претендентов оказался в щекотливой ситуации из-за счетов в иностранных банках, пишут РИА Новости.

В избирательном бюллетене, который 18 марта, придя на участок, получит любой россиянин, обладающий правом голоса, будет восемь фамилий, выстроенных в алфавитном порядке: лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, беспартийный Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский, действующий глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся от "Гражданской инициативы", глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Наиболее яркий этап любой избирательной кампании — агитационный период, во время которого кандидаты могут встретиться лично и дебатировать на самые острые внутри- и внешнеполитические темы. Для словесных дискуссий федеральные телеканалы выделили им более 60 часов бесплатного эфира, также возможность поспорить и заявить о себе предоставили три радиостанции. Помимо федеральных СМИ, бесплатный эфир для агитации кандидаты получили и на более чем 600 региональных теле- и радиоканалов. В дебатах участвуют семь кандидатов, Путин и его представители отказались от них.

Первые же радиодебаты вызвали скандал, так как участие в них принял только один кандидат в президенты — Жириновский, остальные прислали своих доверенных лиц. Похожая ситуация, когда вместо кандидата в дебатах участвовали доверенные лица, повторилась и на телеканалах, что вызвало удивление ЦИК РФ, где напомнили, что "прогуливать" данное мероприятие можно только по уважительной причине. Лидер ЛДПР выступил с предложением в случае неявки на дебаты кандидата отдавать его время конкурентам. Однако такие радикальные меры не были поддержаны в российском Центризбиркоме.

Плохая посещаемость совместных агитационных мероприятий кандидатами на пост президента в конечном итоге переросла в заявления некоторых из них с требованием изменить формат и время дебатов. Если Собчак, Жириновский и Бабурин лишь словесно выражали недовольство форматом дебатов, то Грудинин назвал дискуссии с конкурентами на каналах "шоу" и покинул телестудию, отказавшись от дальнейшего участия в них.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ответ на недовольство кандидатов заявила, что во время жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени никто из представителей кандидатов не высказал замечаний к формату дебатов. При этом Памфилова решила помочь претендентам на президентский пост попытаться найти "соломоново решение" вопроса и пригласила их всех на встречу. Однако разность позиций не только по политическим вопросам, но и в организационном плане помешала кандидатам прийти к консенсусу.

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Одним самых скандальных моментов дебатов стала перепалка Собчак и Жириновского на канале "Россия 1". Потасовка между политиками произошла во время выступления кандидата Бабурина, в выступление которого вмешался Жириновский. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР разразился оскорблениями в ее адрес, после чего она вылила на политика стакан воды.

ЦИК отреагировал на нецензурную брань во время теледебатов и направил обращение в Генпрокуратуру. Комментируя стычку кандидатов на дебатах, Памфилова отметила, что в обязанности Центризбиркома входит следить за тем, чтобы претендентов в президенты никто не обижал.

К этим выборам ЦИК основательно взялся за проверку списков избирателей. Численность избирателей на территории России по состоянию на 1 января составила более 108,9 миллиона человек, за пределами страны — свыше 1,87 миллиона граждан.

В ведомстве отрапортовали, что комиссии "вычистили" списки избирателей от "мертвых душ" и "двойников". Кроме того, Центризбирком совместно с МИД России начал работу над исключением двойного учета граждан, которые постоянно проживают за границей, но по-прежнему зарегистрированы в РФ. Как отмечал замглавы ЦИК России Николай Булаев еще в начале февраля, степень корректности регистра избирателей уже сейчас достаточно высока. Вместе с тем он сообщал, что работа по уточнению списков продолжается, к тому моменту уточнение составляло 560 тысяч избирателей.

В день выборов президента РФ по всей стране откроются порядка 97 тысяч избирательных участков. А для находящихся за границей россиян на выборах образованы 400 участков в 145 странах мира.

На некоторых зарубежных участках, а также для избирателей в труднодоступных и отдаленных районах внутри России было организованно досрочное голосование. Правом досрочного голосования на выборах президента России обладают около 170 тысяч избирателей.

Досрочно могли проголосовать и работники полярных станций, а также моряки на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании. По данным на 7 марта, досрочно проголосовали пока 27 тысяч человек в 24 регионах страны, что составляет 0,02% от общего числа избирателей в России.

Подавляющее большинство россиян придет голосовать на участки 18 марта. На этих выборах избиратели, наконец, избавились от "крепостного права" и благодаря новому механизму "мобильный избиратель" могли подать заявление о желании проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения. Такое заявление избиратели могли подать в МФЦ или на портал Госуслуг до 12 марта включительно. На утро последнего дня приема подобных обращений, было получено более 4,2 миллиона заявлений о желании граждан проголосовать там, где им удобно.

Для тех, кто не успел это сделать, остается еще возможность до 14:00 по местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки.

Нынешняя кампания может похвастаться не только нововведениями, облегчающими голосование избирателей, но и рекордно низким числом жалоб.

По данным ЦИК на 12 марта, в ведомство поступило всего 386 жалоб на компанию. Лидерами по обращениям стали Москва (56), Подмосковье (35) и Санкт-Петербург (38).

Памфилова, отмечая небольшое число жалоб, объяснила это "оперативной работой комиссий с обращениями". Она призвала региональные избиркомы не расслабляться и оперативно реагировать на поступающие сигналы о нарушениях.

При этом Памфилова отметила, что в последнее время набирает силу "фабрикация мнимых фальсификаций на предстоящих выборах" с целью дискредитации избирательной кампании.

Больше всего жалоб непосредственно от кандидатов в президенты в Центризбирком поступило от Грудинина. Он и его доверенные лица стали отправителями 64 из 73 жалоб. От Жириновского и его доверенных лиц в ведомство пришло пять жалоб, от Бабурина, Сурайкина, Собчак и Явлинского или их доверенных лиц — по одной. Ни одной жалобы в ЦИК не поступило от Путина.

Все претензии автора большинства жалоб, по сведениям ЦИК, в основном сводились к освещению его деятельности телеканалами. Центризбирком, рассмотрев их, не нашел признаков нарушений со стороны каналов. Однако ЦИК нашел пробелы в представленной информации самого Грудинина, что вызвало в обществе вопросы о возможной отмене регистрации кандидата от КПРФ.

Так, Центризбирком получил от ФНС информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии. Однако в ЦИК заявили, что ведомство не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене регистрации, поскольку полагается на подписанное кандидатом и поданное при регистрации заявление о том, что зарубежными финансовыми инструментами он не обладает. Вместе с тем ЦИК решил проинформировать избирателей о выявленных фактах недостоверности в сведениях кандидата путем размещения этих фактов на информационных плакатах о кандидатах, которые будут на каждом избирательном участке.

Небывалый интерес к президентским выборам в России проявили международные наблюдатели. В ЦИК РФ ожидают, что следить за голосованием будут порядка тысячи иностранных наблюдателей, среди которых и участники международных миссий, и парламентарии, и дипломаты.

Первые международные наблюдатели уже начали работу по мониторингу выборов, речь идет о шестидесяти долгосрочных наблюдателях от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые прибыли в Россию еще в середине февраля. Долгосрочные наблюдатели работают в 30 регионах России, в том числе, в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Псков, Рязань, Ярославль, Екатеринбург, Челябинск, Воронеж, Нижний Новгород, Казань, Владивосток. В ближайшее время к ним присоединятся и 420 краткосрочных наблюдателей от миссии БДИПЧ ОБСЕ, которые будут работать практически во всех регионах России за исключением Крыма.

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Кроме того, мониторить выборы будут 300 наблюдателей от миссии СНГ.

В число наблюдателей вошли и представители 52 иностранных посольств в Москве, что уже практически втрое больше, чем на думских выборах 2016 года.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин направил порядка 250 приглашений наблюдателям из 74 стран. В их числе — иностранные депутаты, европарламентарии и политологи.

Конечно, все без исключения кандидаты в президенты подготовили своих наблюдателей. По оценкам большинства кандидатов, их наблюдатели покроют практически все избирательные участки на территории России в день голосования.

Следить за законностью будут и общественные наблюдатели, в том числе, от Общественной палаты России, которая наконец-то получила право направлять своих наблюдателей на избирательные участки. Федеральная и региональная палаты рассчитывают подготовить более 100 тысяч человек для мониторинга выборов главы государства.

В сам день выборов избиратели смогут не только проголосовать, но и посмотреть, что будет происходить на участках с помощью трансляции в сети картинки с видеокамер. Видеонаблюдение на этот раз будет организовано на участках, где потенциально могут проголосовать около 80% избирателей; впервые видеокамеры установят не только на участках, но и в территориальных избирательных комиссиях, куда доставляют протоколы об итогах голосования из участковых избиркомов.

По словам Булаева, уровень технического оснащения в ходе нынешних выборов президента будет самым высоким за всю историю российских выборов. К выборам-2018 количество комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в России было удвоено, 18 марта будет задействовано почти 13 тысяч таких устройств и еще порядка тысячи комплексов для электронного голосования — в целом около 13,6 тысячи устройств для автоматического подсчета голосов. Такими "электронными урнами" на участках, по оценке ЦИК, смогут воспользоваться около трети избирателей страны.

Впервые на федеральных выборах будет применяться и технология изготовления протоколов участковых избиркомов об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода. Печать такого QR-кода на протоколе позволит минимизировать число ошибок, связанных с человеческим фактором, и в целом ускорить процесс ввода данных протоколов в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы". В Центризбиркоме рассчитывают, что подсчет голосов, благодаря использованию технологии QR-кода, будет проведен на президентских выборах 18 марта в рекордные сроки.

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