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    Россия

    Песков: РФ даст отпор срежиссированным обвинениям в западных СМИ по выборам

    (обновлено: )474110
    Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лично Владимира Путина, и на Россию задолго до выборов, начались массовые атаки.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Россия готова ответить на все обвинения по поводу легитимности предстоящих выборов президента, которые могут звучать в западных СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Украинцы о миротворцах, отношениях с РФ и выборах. Инфографика
    РИА Новости Украина
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    "Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну, собственно, задолго до выборов, но уже, так сказать, на глиссаде, начались массовые атаки. Они готовятся, они тщательно срежиссированы. Но как давали отпор, так и будем давать отпор", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1", отвечая на вопрос, готовятся ли власти к обвинениям в западных СМИ в фальсификациях и подтасовках на предстоящих выборах.

    Он подчеркнул, что большинство подобных обвинений "белыми нитками шиты".

    "Я думаю, что все больше и больше людей в мире и, конечно, в нашей стране понимают, что это именно такие атаки, которые направлены на то, чтобы просто лишить Россию сильного лидера. Немногим нравится сильная Россия, которая… не только встала на ноги, но и плечи расправляет", — добавил Песков.

    Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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