наверх
12.03.201804:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Россия

    На дебатах в России поругались из-за поездки в Киев

    (обновлено: )15602
    Скандал устроили кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин и представитель Павла Грудинина Максим Шевченко в ходе предвыборных дебатов. Второй громко спрашивал, как первого пустили в Киев.
    1 / 2
    Кандидат в президенты РФ от Коммунистической партии Коммунисты России Максим Сурайкин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Щит с агитацией в поддержку кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин и представитель Павла Грудинина Максим Шевченко устроили перепалку из-за поездки первого в Киев.

    "Я буквально в субботу-воскресенье был в Минске, был в Киеве, меня пустили. Мне сказали, что меня могут арестовать, но, к нашему счастью, я не был в базах и встретился со многими пророссийскими активистами. Они говорят: "Скиньте капитализм в России… и мы уничтожим там олигархический капитализм", — сказал Сурайкин в ходе дебатов на Первом канале.

    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Скриншот видео
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского

    В этот момент его начал перебивать Шевченко, громко спрашивая, как Сурайкина пустили в Киев.

    "Пока так называемые коммунисты ездят в Киев… и с кем они там в Киеве разговаривают, пусть они расскажут… Мы с интересом послушаем, о чем они в Киеве говорили, где коммунистическая партия под запретом, где коммунистов обливали смолой, расстреливали, о чем они разговаривают с либерал-фашистко-бандеровским режимом Киева", — сказал Шевченко в своем финальном выступлении.

    Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Рубан в суде Киева
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине