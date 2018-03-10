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    Светлана Миронюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк
    Миронюк: сотрудники РИА Новости будут востребованы в новом агентстве
    17:11 11.12.2013
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    Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании международного информационного агентства "Россия сегодня" на базе РИА Новости, его возглавит Дмитрий Киселев.
    Главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк
    Главред РИА Новости получила медаль за вклад в развитие медиаотрасли
    20:34 04.07.2013
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    Главного редактора РИА Новости Светлану Миронюк наградили специальной медалью за десятилетний вклад в развитие медиаотрасли в рамках церемонии вручения Национальной премии "Медиа-менеджер России - 2012".
    Главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк
    Главред РИА Новости стала самой влиятельной россиянкой в сфере медиа
    08:29 04.03.2013
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    В тройку самых влиятельных женщин в сфере медиа рейтинга ТОП-100 за 2012 год вошли главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк, телеведущая канала РЕН ТВ Марианна Максимовская и Ксения Собчак.
    Главред РИА Новости Светлана Миронюк
    Главред РИА Новости получила премию за проект ЦДК DOC
    20:18 18.01.2013
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    Главный редактор Медиахолдинга РИА Новости Светлана Миронюк награждена премией департамента культуры Москвы и Союза журналистов столицы за реализацию социально значимого проекта Центр документального кино.
    Главный редактор Российского агентства международной информации РИА Новости Светлана Миронюк
    Главред РИА Новости вошла в топ-5 медиауправленцев
    11:45 19.09.2012
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    Наряду с Миронюк, которая возглавляет РИА Новости с 2003 года, в топ-пятерку рейтинга в секторе медиа также включены руководители "Первого канала", Яндекса, "Дождя" и Google Russia.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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