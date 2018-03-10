Главного редактора РИА Новости Светлану Миронюк наградили специальной медалью за десятилетний вклад в развитие медиаотрасли в рамках церемонии вручения Национальной премии "Медиа-менеджер России - 2012".
Главный редактор Медиахолдинга РИА Новости Светлана Миронюк награждена премией департамента культуры Москвы и Союза журналистов столицы за реализацию социально значимого проекта Центр документального кино.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".