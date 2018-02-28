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    Порошенко о создании "Нацдружин": почувствовали себя безопаснее?

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    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (29)

    (обновлено: )53340
    Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о правомерности деятельности "Национальных дружин", заявил, что монополия на оружие должна оставаться у государства, однако гражданам должно быть обеспечено конституционное право на мирный протест.

    Президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о правомерности деятельности "Национальных дружин", заявил, что монополия на оружие должна оставаться у государства, однако гражданам должно быть обеспечено конституционное право на мирный протест.

    Акция Национального корпуса в Киеве
    Фото Facebook "Национального корпуса"
    "Нацдружина": порядок в стране под диктовку "Народного фронта"

    Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

    "Я хочу спросить каждого из вас: когда вы смотрели на "Национальные дружины" на Крещатике, каждый из вас чувствовал себя безопаснее, когда смотрел на этих парней? Монополия на власть, на оружие принадлежит государству", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

    По словам президента, каждый гражданин имеет право в демократической стране "выражать мирный протест, однако если кто-то будет незаконно будет применять оружие, за это должна быть неотвратимая ответственность".

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