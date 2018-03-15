События в Украине: разгул аферистов, переселенцы против Пенсионного фонда

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Кропивницком выясняли, действительно ли врачи массово уезжают из страны, в Сумах мужчине посоветовали не чистить крышу, чтобы не повредить ее, а в Виннице мошенник обманул трех пенсионерок на крупную сумму.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса: "Зачем нам буренка, когда есть пальма?"

Украина за годы независимости значительно сократила поголовье крупного рогатого скота с 60,5 миллионов до 4,4 миллиона голов, в том числе коров – с 8,7 миллиона до 2,2 миллиона голов. Причем сейчас 60% коров содержится на частных подворьях. Непонятно, как правительство Украины рассчитывает решать проблему молока и работу молокоперерабатывающей промышленности, когда с июля нынешнего года от населения не будут принимать молоко из-за низкой сортности? Так требует европейский стандарт. А производство молока и так из года в год сокращается.

…Особенно массово в молочной и кондитерской промышленности применяется пальмовое масло, как заменитель молочных и растительных жиров. Вот когда в полную силу оправдывается классическое выражение о том, что капиталист пойдет на любое преступление ради сверхприбыли.

Винница: "За ночь заработал 4 тысячи долларов и 55 тысяч гривен. Аферист соврал об аварии"

Купились на обман об уходе сына от ответственности за автоаварию пенсионерки. Одной женщине 68 лет, второй 78 лет, третьей – 82. Одна из них заплатила незнакомому ей мужчине, который назвался работником полиции, 2 тысячи долларов. Другая вручила столько же и еще 5 тысяч гривен. Еще одна отдала чужаку с порога 50 тысяч гривнами, потому что поверила, что сын просил откупить его от наказания за ДТП.

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"Неделю назад звонят женщине от имени ее сына, создавая шумы в телефоне (есть в мобильных приложениях сейчас такая услуга), и сообщают: сбил человека, нужны срочно средства, – рассказывает замначальника городской полиции – начальник следственного отдела Максим Рыжов. – Женщина взяла из дома 10 тысяч гривен и побежала к ай-боксу. Уже когда возвращалась домой, у подъезда встретилась с сыном, который с работы пришел. То есть она даже не перезвонила ему, сразу заплатила, потому что создали психоэмоциональную ситуацию…".

Харьков: "Переселенцы против Пенсионного фонда. Чем поможет Верховный Суд"

Обновленный Верховный Суд готовится рассмотреть образцовое дело о споре между переселенцами и Пенсионным фондом Украины. На это решение будут опираться другие суды, рассматривая аналогичные дела. Только в Донецком окружном админсуде по состоянию на февраль 2018 года их больше двух сотен.

… Пенсию женщине не платят почти год. Пенсионный фонд объяснил, что она не прошла "верификацию СБУ". "Это старая практика, которая началась еще до постановления №365. Первые списки СБУ появились ещё в феврале 2016 года, когда СБУ передавала органам соцзащиты и Пенсионному фонду списки людей, которые, по их сведениям, не проживают на подконтрольной территории Украины. Это могут быть данные из любых источников – как правило, фиксировалось пересечение линии разграничения. То есть человек выехал, не въезжает и, получается, что он не живет здесь. Проблема в том, что не всегда работает эта база, не всегда она корректно отображает перемещения человека", – отмечает юрист Олег Тарасенко.

Кропивницкий: "О врачах-патриотах, или Не все так плохо"

Говорят, что в Украине наблюдается нехорошая тенденция: высококвалифицированные врачи покидают страну. Они уезжают за рубеж, причем устраиваются там работать по специальности. Продолжают заниматься любимым делом, которое там оплачивается выше, чем дома.

…Александр Артюх, главный врач Кировоградской городской больницы № 1: "Пошел процесс. У нас сейчас не хватает медсестер. Ставок десять свободны. Врачей всегда не хватало, но в конце прошлого года два уехали в Польшу. Рассчитываются, все бросают и уезжают. Я не одобряю это, но их понимаю. Там зарплата – тысяча-полторы евро, а здесь – пять-шесть тысяч гривен".

Сумы: "Дождь с потолка: как в Сумах ЖЭКи ремонтируют крыши?"

10 марта, сумчанин, живущий на пятом этаже дома №5 по ул. Засумская, вынужден был обратиться в обслуживающую организацию – "Комэнерго-Сумы", за которой закреплен указанный дом. Он попросил почистить крышу от снега, чтобы талая вода не просачивалась внутрь здания. Однако после того, как диспетчер оформила заявку, она посоветовала нанять бригаду рабочих и самим почистить. А на вопрос: "Какие меры будут приняты после заявки?", ответила что "никаких".

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…Раза с 20-го трубку взял диспетчер и подтвердил, что такая заявка действительно была, но ничего сделать якобы не могут, поскольку крышами предприятие занимается только в весенне-летний период и посоветовала обратиться к руководителю ЖЭКа Евгению Косяненко, который, к слову, является депутатом Сумского горсовета. Тот в свою очередь сообщил, что в зимний период на крышу вылезать не желательно, а тем более ее чистить, поскольку это приведет к повреждению покрытия.