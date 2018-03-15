События в Украине: "валютные" новшества, "приколы" по школе

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Виннице разбирались в стереотипах о женской красоте, во Львове прогнозируют, куда приведут "валютные" новшества Нацбанка, а в Харькове обсуждают эксперимент с единым школьным предметом "Естественные науки".

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Львов: "Субсидии: городские власти Львова вопят о катастрофическом недополучении средств на их покрытие"

В марте прошлого года субсидию получали 132 005 семей во Львове. В 2018 году по назначению целевой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилась 3181 семья, 2997 обращений получили положительные решения.

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…Между тем, по состоянию на 13 марта, во Львове – критическая ситуация с возмещением государством предоставленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ЛГС, где уточнили, что государство не вернуло Львову 514 миллионов гривен за предоставленные льготы и субсидии….Это льготы и субсидии за газ, теплоснабжение, водоснабжение, электроэнергию, квартплату и другое.

Одесса: "Арест для чайников: ИВС, досудебное следствие и суд"

В ИВС у вас поинтересуются, есть ли жалобы на здоровье. Никого не бойтесь и смело заявляйте обо всех проблемах – в наш век технического прогресса практически все фиксируется видеокамерами, и ваши жалобы лягут в фундамент дальнейшей защиты. Обыск будет проведен достаточно плотный, вплоть до приседаний со спущенными штанами, но это вполне можно пережить, хотя удар по чувству собственного достоинства – весьма существенный. После обыска отправляют в камеру. Камеры, как правило, двухместные, с круглосуточным видеонаблюдением и лампочкой прямо в глаза.

…На первом судебном заседании старайтесь доказать, что вы не собираетесь убегать, влиять на свидетелей и обязуетесь по первому требованию являться в суд, а также принимать участие во всех следственных действиях.

Харьков: "Школа без физики и химии. Полезно знать"

Новый предмет рекомендован к изучению в 10-11 классах с общественно-гуманитарной, спортивной или художественно-эстетической специализацией общеобразовательных школ. Для учащихся 5-9 классов раздельное изучение географии, математики, физики, химии сохраняется.

Как заявляют в МОН, с 1 сентября новый предмет вводится не в обязательном порядке, а в качестве эксперимента….Новый предмет вводится для того, чтобы разгрузить учащихся, не планирующих сдавать ВНО по точным и естественным наукам, и дать им более широкие возможности сосредоточиться на предметах гуманитарного профиля. Как утверждают авторы учебных программ, они ставят перед собой задачи дать учащимся общие представления о мироздании и действующих в нем законах.

sq.com.ua Школа без физики и химии

Винница: "Стереотипы и женская красота"

… украинок, которые еще мало живут в Европе, или же приехали как туристки, видно, как говорится, издалека. Но можно ли назвать красотой в полном смысле этого слова ежедневные каблуки, от одного взгляда на которые у тех же жительниц Берлина начинает колотиться сердце и, поверьте, не от зависти. Можно ли считать красотой полный вечерний макияж в девять утра и налакированные прическу в то же время? Для украинской среды – это норма. Как же жить без наращенных ногтей и ресниц? Как выйти за хлебом без тонального крема на лице, как встретиться с любимым без двадцати сантиметровых каблуков? На все это не дают согласия глянцевые журналы и телепрограммы о красоте. Они такие кощунственные штуки осуждают.

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…Неизвестно, что такое красота. Но это точно не стереотипы. Потому что если все женщины будут как одна похожи на Монику Белуччи, то, согласитесь, это уже будет перебор.

Львов: "Монеты вместо банкнот и отказ от мелких копеек: куда приведут новшества НБУ?"

Вводиться в обращение монеты 1, 2, 5 и 10 гривен будут поэтапно: первый этап – 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах (точную дату НБУ сообщит дополнительно).

…Как объясняют в НБУ, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени – пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривны будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны.