В Виннице металлический забор воинской части "придавил" пять авто

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Виннице металлический забор упал на 5 припаркованных автомобилей на улице Некрасова.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Владимир Затайдух.

В комментариях под видео страница "Военной части 3008", которая находится на улице Некрасова, сообщила, что забор упал из-за сильного ветра.

"В связи с сильными порывами ветра, произошло такое событие. Беседу с владельцами автотранспорта проведено, решение удовлетворяет автовладельцев", — сообщили военные.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на проспекте Победы в результате непогоды, ветра, была сорвана часть крыши со здания "Смарт Плаза". Серьезно пострадала женщина.