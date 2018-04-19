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    В Виннице металлический забор воинской части "придавил" пять авто

    (обновлено: )12521
    Как сообщила Военная часть 3008", забор которой упал из-за сильного ветра, беседу с владельцами автотранспорта проведено, решение удовлетворяет автовладельцев.
    Железный забор упал на автомобили
    Скриншот видео

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Виннице металлический забор упал на 5 припаркованных автомобилей на улице Некрасова.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Владимир Затайдух.

    В комментариях под видео страница "Военной части 3008", которая находится на улице Некрасова, сообщила, что забор упал из-за сильного ветра. 

    "В связи с сильными порывами ветра, произошло такое событие. Беседу с владельцами автотранспорта проведено, решение удовлетворяет автовладельцев", — сообщили военные.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева на проспекте Победы в результате непогоды, ветра, была сорвана часть крыши со здания "Смарт Плаза". Серьезно пострадала женщина.

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