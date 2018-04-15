Из Винницы. Бордель открыт! Цена от 800 грн, копам – бесплатно

РИА Новости Украина

Почти месяц прошел с тех пор, как в Виннице задержали сотрудников управления по борьбе с торговлей людьми, и объявили им подозрение. Но на днях в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции сообщили: подозреваемым 37-летнему руководителю отдела названного управления, который имеет звание подполковника, и двум его подчиненным полицейским еще не выбрали меру пресечения на время досудебного следствия, сообщает издание "20 минут".

"Гражданским уже выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста, — сказал пресс-секретарь Департамента Нацполиции, который поймал винницких полицейских на преступлении. – Продолжаются мероприятия по избранию меры пресечения и полицейским…".

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Напомним, трем сотрудникам подразделения, которые должны бороться с проституцией, инкриминируют сутенерство. Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7-ми лет. Операция с целой серией обысков различных помещений, в том числе рабочих кабинетов правоохранителей, завершилась задержанием организаторов секс-бизнеса в погонах 15 марта.

Вместе с правоохранителями к ответственности привлекают и администраторов массажных салонов, где оказывали интим-услуги. Именно им назначили домашний арест на время досудебного следствия. А салонов было четыре – по два в Виннице и в Хмельницком.

"Под вывеской массажных салонов в Виннице действовали настоящие бордели, — рассказала пресс-секретарь департамента о результате реализации оперативной информации, полученной еще в прошлом году. – Клиенты могли заказать не только сеансы эротического массажа, но и несколько часов развлечений с проститутками, за что должны были заплатить от 800 до 2500 гривен. Клиентов подыскивали администраторы заведений, а затем собирали с девушек деньги".

"Среди четырех работниц интимного бизнеса, – продолжает пресс-секретарь, – обнаружили и 20-летнюю гражданку РФ. Ни внутреннего, ни загранпаспорта при девушке не было. Разоблаченные работники полиции отобрали документы, чтобы полностью ее контролировать, угрожали создать проблемы, а потом привлечь к уголовной ответственности".

Эту девушку и еще одну массажистку полицейского салона записали на видео, скрыв их лица и изменив голоса. И девушки рассказывают, что у них было до шести клиентов ежедневно. Также говорят: их работодатели-полицейские сами систематически наведывались к ним на интим. Конечно, его девушки устраивали бесплатно.

"Мне 19 лет, родом я из Запорожской области, — рассказывает одна проститутка. — Работники УБПТЛ (аббревиатура подразделения — авт.) заставили меня работать в салоне эротического массажа. Я там делала эротический массаж и оказывала интим-услуги. Заработная плата моя составляла 25 процентов и полностью за интим-услуги. За сутки я обслуживала до шести клиентов. Также вступала в сексуальные связи с работниками УБПТЛ".

"Мне 20 лет, я гражданка Российской Федерации, — говорит вторая проститутка. — Работники УБПТЛ забрали у меня загранпаспорт и паспорт Российской Федерации, заставили меня работать в эротическом салоне, где я оказывала интимные услуги. За день я обслуживала до шести клиентов, с заработанных денег получала 25 процентов, плюс бонусы от интима".

Напомним, что расследует уголовное производство о сутенерстве трех винницких полицейских следствие прокуратуры. Ранее пресс-служба прокуратуры Винницкой области сообщала о ряде обысков по делу правоохранителей, во время которых изъяли документацию по доходам, деньги в разных валютах, другие вещественные доказательства и оружие.