В Виннице парень жестоко избил пенсионерку

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Полицейские задержали 22-летнего парня, который саперной лопаткой нанес телесные повреждения прохожим в Виннице, два человека пострадали, сообщила в понедельник областная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 8 апреля вечером.

"Злоумышленник напал на людей беспричинно, находясь под действием наркотических веществ. (…) Скрыться с места преступления нападавшему не дали прохожие мужчины, которые стали свидетелями нападения на пожилую женщину. Они вызвали полицию и удерживали злоумышленника до приезда правоохранителей", — говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник, выйдя из своего дома, саперной лопаткой нанес удары по голове 23-летнему парню. Пострадавший был с другом, поэтому напавший скрылся и на той же улице нанес тяжелые травмы 73-летней женщине. Она с раной головы в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан.

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