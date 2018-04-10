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    В Виннице парень жестоко избил пенсионерку

    (обновлено: )38
    По данным полиции, злоумышленник, находившийся "под действием наркотических веществ", напал сначала на парня, а потом нанес саперной лопаткой тяжелые травмы 73-летней женщине.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Полицейские задержали 22-летнего парня, который саперной лопаткой нанес телесные повреждения прохожим в Виннице, два человека пострадали, сообщила в понедельник областная полиция.

    По данным правоохранителей, инцидент произошел 8 апреля вечером.

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    "Злоумышленник напал на людей беспричинно, находясь под действием наркотических веществ. (…) Скрыться с места преступления нападавшему не дали прохожие мужчины, которые стали свидетелями нападения на пожилую женщину. Они вызвали полицию и удерживали злоумышленника до приезда правоохранителей", — говорится в сообщении.

    Установлено, что злоумышленник, выйдя из своего дома, саперной лопаткой нанес удары по голове 23-летнему парню. Пострадавший был с другом, поэтому напавший скрылся и на той же улице нанес тяжелые травмы 73-летней женщине. Она с раной головы в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

    Открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве водитель избил пешехода за замечание относительно неправильной парковки.

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