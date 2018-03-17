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    Из Винницы: полиция возглавила проституцию

    (обновлено: )70170
    Областная прокуратура "накрыла" полицейских, которые руководили секс-бизнесом не только в Виннице, но и в других украинских городах. Грозит злоумышленникам до 7 лет тюрьмы.
    Деньги, изъятые у винницких полицейских, которых подозревают в торговле людьми и крышевании проституции
    Фото vn.20minut.ua

    РИА Новости Украина

    Провели тщательно спланированную операцию и 15 обысков. Изъяли деньги, оружие и другие вещественные доказательства. Сотрудников из полицейского управления по борьбе с торговлей людьми подозревают в предоставлении работы проституткам, пишет Наталья Гончарук.

    Стало известно о завершении спецоперации по разоблачению работников управления по борьбе с преступлениями, связанных с торговлей людьми, Нацполиции. Полицейские, у которых в обязанностях было прекращение проституции, наоборот – организовали сеть предоставления интим-услуг.

    Проституция. Архивное фото
    Vgorode.ua
    Из Тернополя. Да, я - проститутка, и муж не против. Деньги всем нужны

    "В четверг, 15 марта, во время тщательно спланированной спецоперации по выявлению и пресечению деятельности учреждений, оказывающих услуги интимного характера, провели 15 обысков, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Винницкой области. – Обыски были в учреждениях, маскировались под массажные салоны в Виннице и в других регионах страны, в помещениях, автомобилях и служебных кабинетах полицейских. Во время обысков обнаружили и изъяли деньги (гривны, доллары США, евро и другие), полученные за занятие проституцией, сейфы, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты, черновые записи, биологические образцы, предметы, похожие на огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и паспорта лиц, вовлеченных в занятие проституцией…"

    Спецоперация прошла в рамках расследования ранее открытого уголовного производства. И, как сказали в прокуратуре области, к ней присоединились также сотрудники полицейского Департамента внутренней безопасности и из областного управления Нацполиции. То есть, помогали следователям прокуратуры вывести на чистую воду полицейских их коллеги по службе.

    Фото vn.20minut.ua
    Оружие и биты, изъятые у винницких полицейских

    В отделе коммуникаций областной полиции подтвердили участие их инспекции по личному составу в спецоперации. Пресс-офицер Анна Олейник сказала, что генерал уже назначил служебное расследование.

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    Известно также, что преступление, которое инкриминируют правоохранителям, – это "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Часть вторая этой статьи Уголовного кодекса Украины говорит о служебном преступлении и обещает до 7 лет тюрьмы.

    Девушка в розовых туфлях
    Украинское фото
    Из полиции в бордель. Проституция затягивает в свои сети бывших силовиков

    Сейчас в уголовном производстве проводятся розыскные действия, еще ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели. Еще в прокуратуре области сообщили: вопрос сообщения о подозрении полицейским и избрание им меры пресечения на время следствия еще решается.

    "Установлено, что должностные лица управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, по предварительному сговору с другими лицами, втянули женщин в занятие проституцией", – дали знать в прокуратуре об участии в схеме секс-бизнеса людей и без погон.

    Более подробной информации о всех фигурантах этого уголовного производства не дают. Но распространили несколько снимков с Кистени, на которых показали деньги в разной валюте, автомат, биты и еще некоторые из изъятых вещей.

    Редакция из собственных источников узнала, что ответственность грозит рядовым сотрудникам подразделения по борьбе с торговлей людьми, а не его руководящему составу. Напомним, не так давно названное управление "почистила" аттестация, сейчас там новый руководитель. А что касается экс-главы управления, то у него в биографии – уголовное производство о взятке.

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