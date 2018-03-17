Из Винницы: полиция возглавила проституцию

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РИА Новости Украина

Провели тщательно спланированную операцию и 15 обысков. Изъяли деньги, оружие и другие вещественные доказательства. Сотрудников из полицейского управления по борьбе с торговлей людьми подозревают в предоставлении работы проституткам, пишет Наталья Гончарук.

Стало известно о завершении спецоперации по разоблачению работников управления по борьбе с преступлениями, связанных с торговлей людьми, Нацполиции. Полицейские, у которых в обязанностях было прекращение проституции, наоборот – организовали сеть предоставления интим-услуг.

"В четверг, 15 марта, во время тщательно спланированной спецоперации по выявлению и пресечению деятельности учреждений, оказывающих услуги интимного характера, провели 15 обысков, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Винницкой области. – Обыски были в учреждениях, маскировались под массажные салоны в Виннице и в других регионах страны, в помещениях, автомобилях и служебных кабинетах полицейских. Во время обысков обнаружили и изъяли деньги (гривны, доллары США, евро и другие), полученные за занятие проституцией, сейфы, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты, черновые записи, биологические образцы, предметы, похожие на огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и паспорта лиц, вовлеченных в занятие проституцией…"

Спецоперация прошла в рамках расследования ранее открытого уголовного производства. И, как сказали в прокуратуре области, к ней присоединились также сотрудники полицейского Департамента внутренней безопасности и из областного управления Нацполиции. То есть, помогали следователям прокуратуры вывести на чистую воду полицейских их коллеги по службе.

Фото vn.20minut.ua Оружие и биты, изъятые у винницких полицейских

В отделе коммуникаций областной полиции подтвердили участие их инспекции по личному составу в спецоперации. Пресс-офицер Анна Олейник сказала, что генерал уже назначил служебное расследование.

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Известно также, что преступление, которое инкриминируют правоохранителям, – это "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Часть вторая этой статьи Уголовного кодекса Украины говорит о служебном преступлении и обещает до 7 лет тюрьмы.

Сейчас в уголовном производстве проводятся розыскные действия, еще ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявитель и свидетели. Еще в прокуратуре области сообщили: вопрос сообщения о подозрении полицейским и избрание им меры пресечения на время следствия еще решается.

"Установлено, что должностные лица управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, по предварительному сговору с другими лицами, втянули женщин в занятие проституцией", – дали знать в прокуратуре об участии в схеме секс-бизнеса людей и без погон.

Более подробной информации о всех фигурантах этого уголовного производства не дают. Но распространили несколько снимков с Кистени, на которых показали деньги в разной валюте, автомат, биты и еще некоторые из изъятых вещей.

Редакция из собственных источников узнала, что ответственность грозит рядовым сотрудникам подразделения по борьбе с торговлей людьми, а не его руководящему составу. Напомним, не так давно названное управление "почистила" аттестация, сейчас там новый руководитель. А что касается экс-главы управления, то у него в биографии – уголовное производство о взятке.

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