Винница: развлечения школьниц приняли за "похищение для педофилов"

РИА Новости Украина

В Facebook разошелся пост о двух девочках, которых заманили в бирюзовую машину и повезли в Соколец к педофилам. Отправная точка снова, как в случае с "тяжиловским маньяком", – улица Максима Шимко (бывшая Карла Маркса). Редакция издания 20 минут узнала, что эта страшилка не соответствует действительности. Но откуда она взялась?

Более 150 перепостов и две с половиной тысячи просмотров. Столько меньше чем за сутки набрала новость в Facebook с предупреждением для детей и их родителей. Речь идет о посте винничанки, которая выложила видео с советами спасения от педофилов и написала вот такую информацию:

"Вчера 9 мая в Виннице на К.Маркса мужчина и женщина в бирюзовой машине обманом заманили через общение в соцсетях две 12-летние девочки близняшки. Говорили им, чтобы они еще подружек позвали, что открывается где-то новострой, праздник, их будут фотографировать и что заплатят им. Девочки позвали несколько подружек, умные отказались, одна собралась ехать, но мама настояла рассказать, куда. Узнав, вызвала полицию, но видимо не сразу. Девочек увезли! Слава богу, полиция, видимо, благодаря наблюдательному центру с видеонаблюдением, поняли в какую сторону поехали, и успели догнать их аж в Сокольце. Видимо везли девочек к каким-то уродам педофилам толстосумам. Честно, в такие моменты жалею, что нет смертной казни в Украине!"

Скриншот с сайта Facebook

Редакция обратились в полицию с вопросом, соответствует ли действительности такая информация. В отделе коммуникаций сказали, что слухи о случае с исчезновением девушек, который действительно был, обросли ложью.

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И журналисту рассказали совсем другую историю. Она сходится с описанным в социальных сетях приключением только датой и тем, что главные герои – девочки школьного возраста.

Вот что было на самом деле

Вечером того же 9 мая винничанка заявила в полицию об исчезновении двух ее дочерей в возрасте 7 и 11 лет. Женщина рассказала, что дети ушли из дома без мобильных телефонов, но с большой суммой денег в гривнах и долларах. Как удалось узнать редакции, речь идет о сумме, превышающей тысячу долларов.

На поиски детей, как говорят в полиции, сразу же после обращения матери задействовали весь личный состав винницкой милиции. По словам начальника отдела ювенальной превенции областной полиции Людмилы Кузнецовой, полицейские установили, что сестрички в течение дня побывали в разных магазинах города, кафе, центральном рынке и городском парке. Они оставляли рабочим аттракционов немалые "чаевые". Вместе с ними были еще две девочки – 12-летние сестренки-близняшки.

vn.20minut.ua Пропавшие девочки в Виннице

"На глазах у многих людей девочки в течение дня тратили немалые деньги на развлечения и такси и никто из взрослых не остановил их, — рассказывают в отделе коммуникаций. — Девушки передвигались по городу исключительно на такси. Один из таксистов помог малолетним детям обменять валюту на гривны …"

Лишь около 23.00 родители беглянок и полиция узнали, где дети. Маме близнецов, как рассказали правоохранители, позвонила родственница из Козятинского района, потому что все четверо пропавших девочек на такси приехали к ней и попросились остаться на ночь. Сказали, что потратили все родительские сбережения на развлечения и поэтому теперь боятся возвращаться домой.

"Из-за равнодушия взрослых эти дети могли оказаться в опасности или стать жертвами злоумышленников", – говорит Ирина Добровольская из отдела коммуникаций областной полиции.

Нацполиция Украины Возвращенные родителям беглянки в Виннице

"Просим граждан обращать внимание на малолетних детей, которые без сопровождения взрослых тратят значительные суммы средств и пользуются услугами такси, – добавляет Людмила Кузнецова. – Если стали свидетелем этого, сразу звоните по номеру 102".

Автор материала – Наталия Гончарук.