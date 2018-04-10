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    Происшествия

    В Виннице спасли из-под завала дома пострадавших строителей

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    В ГСЧС сообщили, что спасатели службы с помощью спецоборудования освободили пострадавших из-под завалов, их каретой экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение.
    Спасение из-под завалов строителей в Виннице
    ДСНС України

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Виннице спасатели ГСЧС освободили из-под завала двух пострадавших строителей.

    "10 апреля в 15:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Соборной в Виннице, на одной из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось трое людей. К месту происшествия сразу были направлены дежурные караулы двух Государственных пожарно-спасательных частей областного центра", — сообщает ГСЧС.

    Прибыв к месту происшествия, бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования освободили пострадавших из-под завалов. Один человек выбрался самостоятельно, а двух других пострадавших каретой экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение.

    ДСНС України
    Спасение из-под завалов строителей в Виннице

    Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники Госслужбы ЧС Украины проводили операцию по поиску трех человек, которые предположительно утонули в районе Жукова острова. По имеющимся данным, пропавшие направлялись на отдых на лодке, она перевернулась.

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