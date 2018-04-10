В Виннице спасли из-под завала дома пострадавших строителей

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Виннице спасатели ГСЧС освободили из-под завала двух пострадавших строителей.

"10 апреля в 15:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Соборной в Виннице, на одной из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось трое людей. К месту происшествия сразу были направлены дежурные караулы двух Государственных пожарно-спасательных частей областного центра", — сообщает ГСЧС.

Прибыв к месту происшествия, бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования освободили пострадавших из-под завалов. Один человек выбрался самостоятельно, а двух других пострадавших каретой экстренной медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение.

ДСНС України Спасение из-под завалов строителей в Виннице

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники Госслужбы ЧС Украины проводили операцию по поиску трех человек, которые предположительно утонули в районе Жукова острова. По имеющимся данным, пропавшие направлялись на отдых на лодке, она перевернулась.