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    Политика

    Винницкий депутат послал "правосека" из-за красно-черного флага

    (обновлено: )968190
    Вопрос использования флага ОУН-УПА привел к словесному конфликту на сессии Винницкого облсовета. Один из депутатов заявил, что за 40 лет только недавно узнал о существовании такого флага.
    Депутат Винницкого областного совета Александр Масленников поругался с представителем Правого сектора Андреем Гайдаем
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    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На заседании Винницкого областного совета произошел конфликт между депутатом Александром Масленниковым и представителем "Правого сектора" Андреем Гайдаем.

    Верховная рада
    Украинское фото
    ОУН по всей стране. Рада поднимает красно-черный флаг

    На сессию облсовета был вынесен вопрос использования красно-черного флага ОУН-УПА на официальных учреждениях города и области. Депутаты — сторонники красно-черного флага совместно с "Правым сектором" заблокировали трибуну, а Масленников обвинил националистов в попытке сорвать сессию. Он заявил, что только недавно узнал о существовании красно-черного флага, несмотря на то, что "прожил уже более 40 лет".

    В какой-то момент депутат перешел на ругань в адрес "правосека": "Тусуйся отсюда, гражданин, б…ь", — обратился он к Гайдаю и предложил ему "выйти и померяться патриотизмом". Перепалка была опубликована в Youtube (осторожно, нецензурная лексика).

    В итоге вопрос о флаге так и не был проголосован, а сессия закрылась досрочно из-за отсутствия кворума в зале.

    Ранее вывешивать на зданиях и учреждениях красно-черный флаг решили Львовский горсовет, власти Житомира и Хмельницкий облсовет. Флаг ОУН-УПА был поднят на центральной площади Борисполя.

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