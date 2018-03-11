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    Винницкий областной совет

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Выборы в Украине. Архивное фото
    Более 50 кандидатов "Оппоблока" отказались от мандатов в Винницком облсовете
    06:15 18.11.2015
    1481Второй тур выборов мэров: итоги
    Факт получения соответствующих заявлений подтвердили в Винницкой областной избирательной комиссии, обнародовав решение по списку депутатов "Оппоблока", которые считаются избранными.
    Беспорядки в Виннице
    Бунт в Виннице. Откуда у акции протеста ноги растут?
    19:42 08.12.2014
    3720Беспорядки в Виннице и Запорожье
    События в Виннице вспыхнули совершенно неожиданно. Разгоряченная толпа ворвалась в здание администрации, своего голову отстояла, организовала вече на местном майдане и заодно потребовала уйти в отставку губернатору области Анатолию Олийныку.
    В Виннице перед облcоветом вновь собрались активисты. Видео
    В Виннице перед облcоветом вновь собрались активисты 
    19:19 08.12.2014
    362Беспорядки в Виннице и Запорожье
    В понедельник, 8 декабря, активисты собрались с утра у здания Винницкого областного совета, сообщает издание i-vin.info.
    Народное вече в Виннице
    Вече в Виннице: свободовца Фурмана выбрали "народным губернатором"
    16:35 07.12.2014
    820Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Флагов ВО "Свобода" на площади, где проходило "вече", было намного больше, чем собственно государственных флагов.
    Беспорядки в Виннице
    Председатель Винницкой ОГА обвинил в беспорядках Кремль и главу облсовета
    19:55 06.12.2014
    1026Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Сергей Свитко назвал бессмыслицей заявление губернатора области Анатолия Олейника о том, что, здание областного совета штурмовали пророссийские боевики с подачи Кремля.
    Беспорядки в Виннице
    Дымовые шашки, мусорный бак и горящие автопокрышки в Виннице 
    18:37 06.12.2014
    821Беспорядки в Виннице и Запорожье
    Участники акции штурмовали здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия. СМИ сообщали, что на этой сессии местные депутаты собирались проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко.
    Памятник В.И. Ленину. Архивное фото
    В Винницкой области демонтируют все памятники коммунистической власти
    17:09 10.10.2014
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    Власти Винницкой области предлагают переименовать улицы, площади, переулки, проспекты и другие объектов, носящие имена коммунистических деятелей.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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