События в Виннице вспыхнули совершенно неожиданно. Разгоряченная толпа ворвалась в здание администрации, своего голову отстояла, организовала вече на местном майдане и заодно потребовала уйти в отставку губернатору области Анатолию Олийныку.
Участники акции штурмовали здание облсовета, где планировалась внеочередная сессия. СМИ сообщали, что на этой сессии местные депутаты собирались проголосовать за отставку действующего председателя облсовета Сергея Свитко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.