Во Львове появился столб позора для тех, кто против красно-черного флага

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. У здания мэрии Львова появился столб позора, на котором размещены фотографии городского головы Андрея Садового и нескольких депутатов горсовета.
Читайте также: Тренд дня: "Антипольский марш насмешил Варшаву"
Столб был установлен участниками факельного шествия, которое прошло во Львове 4 марта. Участники марша посвятили его годовщине убийства Романа Шухевича, а также прошли по городу с плакатом "Львов не для польских господ", выкрикивая националистические лозунги.
"На импровизированном столбе активисты разместили фотографии депутатов горсовета Львова, которые не проголосовали за постановление об использовании красно-черного флага на территории города Львова во время празднования памятных и исторических дней", — сообщает корреспондент "Сайта города Львова".
Смотрите также: "Львов — не для польских панов". Факельное шествие националистов
Напомним, что утром в понедельник в Хмельницком местные власти решили завесить центра города красно-черными флагами в честь 68-й годовщины со дня смерти Шухевича.