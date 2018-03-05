Во Львове появился столб позора для тех, кто против красно-черного флага

Фото "Сайт города Львова"

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. У здания мэрии Львова появился столб позора, на котором размещены фотографии городского головы Андрея Садового и нескольких депутатов горсовета.

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Столб был установлен участниками факельного шествия, которое прошло во Львове 4 марта. Участники марша посвятили его годовщине убийства Романа Шухевича, а также прошли по городу с плакатом "Львов не для польских господ", выкрикивая националистические лозунги.



Фото "Сайт города Львова" Столб позора возле Львовской мэрии

"На импровизированном столбе активисты разместили фотографии депутатов горсовета Львова, которые не проголосовали за постановление об использовании красно-черного флага на территории города Львова во время празднования памятных и исторических дней", — сообщает корреспондент "Сайта города Львова".

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Напомним, что утром в понедельник в Хмельницком местные власти решили завесить центра города красно-черными флагами в честь 68-й годовщины со дня смерти Шухевича.