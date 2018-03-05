Тренд дня: "Антипольский марш насмешил Варшаву"

РИА Новости Украина

На минувших выходных в Киеве зачистили палаточный городок у Верховной Рады, а во Львове прошел антипольский марш националистов. Так, суббота стала последним днем палаточного городка у Рады, который разбили сторонники лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон. Также сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Радой гранаты. Вместе с тем силовой разгон вызвал в обществе волну возмущения действиями полиции, а прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий полицейскими.

Также сообщалось, что по центральным улицам Львова 4 марта прошло факельное шествие, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб. Оно состоялось под лозунгом "Львов не для польских панов". В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.

Политический эксперт Владимир Воля, комментируя факельное шествие во Львове, отметил, что участникам марша, скорее всего, запретят въезд в Польшу.

"Ставки в игре повышаются. Вернее, ставки повышают. Кто на фото? Будущие участники будущей украинской-польской войны за независимость? Хотя, если по сути — то бандеровско-польской войны, потому что сомневаюсь, что граждане Украины откажутся от работы и учебы в Польше. Интересно, скольким из них будет запрещен въезд в Польшу?" — задается вопросом эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

По его мнению, это продемонстрирует, насколько серьезно относится Варшава к спискам невъездных.

Адвокат Татьяна Монтян назвала антипольское шествие во Львове маскарадом.

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"Устроили галимый маскарад. Поляки посмеялись, ага. И готовят обратку для гастарбайтеров-"нерабов", — считает Монтян.

Скриншот с сайта Facebook

Юрист Андрейотреагировал на зачистку палаточного городка под Радой. По его мнению, в данном контексте маргиналы борются с маргиналами, однако заявления МВД о задержании людей за сопротивление полиции — это верх наглости и цинизма.

"Особенно знаковым является то, что ровно именно эти же самые люди специальным законом простили сами себя за массовые убийства правоохранителей на Майдане, а теперь именно они же с уверенным видом говорят о привлечении других за обычное сопротивление", — уточнил Портнов.

Он акцентировал, что отсутствие реакции чиновников ЕС, распространявших обеспокоенность в аналогичных условиях четыре года назад, — лучшая демонстрация двойных европейских стандартов.

Скриншот с сайта Facebook

"В целом же считаю произошедшее плюсом — прекрасная телевизионная картинка достоинства, европейской интеграции, лживости, пафоса, избирательного применения закона, трусости, мании величия, надменности и приближающегося конца", - резюмировал Портнов.

Блогер Александр Скубченко также обратил внимание на отсутствие реакции дипломатов по поводу разгона "МихоМайдана".

"Михомайдан всё: кровавый разгон и звырячэ побиття. И тишина. Без посла-то США и не помайданишь. Но вопрос в другом: когда будут судить власть майдана за преступления против майдана?" — прокомментировал блогер.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь финансовый обозреватель Александр Дубинский иронизирует, что поддерживает разгон палаточного городка под ВР.

"Потому что собравшихся там действительно надо … (бить — ред). Их, и таких как они, и таких как я — очень сильно … (бить — ред). Чтобы, наконец, поняли — за кого мы проголосовали в 2014 году. И что люди, которые позволяют себе проливать кровь своего же народа — не имеют права называться людьми. Не то, что иметь какие-либо полномочия. Видимо, мало нас ещё били по голове, раз многие до сих пор этого не поняли", — пишет Дубинский.