Вот он, беспредел: львовские фаны разгромили поезд и "накидали" полицейским

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Объявленное между футбольными болельщиками в 2014 году перемирие было прервано прошлой весной в Киеве. Теперь у фанатов развязаны руки, они могут чудить, как хотят, чем с успехом и пользуются. Если же не удается достать своих оппонентов, сгодятся и случайные жертвы — всю накопившуюся энергию молодцы выплескивают на окружающих и полицию.

Львовские фаны разбушевались

Сначала фаны Карпат, прибывшие на поезде Львов-Одесса поддерживать свой клуб, разгромили вагон, в котором ехали. Сами потом сидели с выбитым окном как дегенераты — мороз на дворе, пришлось их встречать с автозаками, рассказывают в полиции Одессы. Полиция привлекла к админответственности троих болельщиков-хулиганов, за нарушение общественного порядка и за оскорбление пассажиров поезда "Львов – Одесса". Ну а вечером на вокзале перед посадкой на поезд обратно домой эти же фаны подрались с полицией.

24 февраля матч 21-го тура украинской премьер-лиги по футболу между одесским "Черноморцем" и львовскими "Карпатами" завершился нулевой ничьей. Но приехавшие из Львова болельщики, подогретые адреналином и спиртным, все никак не могли успокоиться. Толпа на железнодорожном вокзале в ожидании поезда вела себя очень громко, что привлекало внимание пассажиров, которые старались обходить молодых людей десятой дорогой. Но главное, они нарушали установленные законом правила — запрет курить в общественном месте, дымили на платформе.

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Сначала к ним подошел охранник вокзала и сделал замечание. Но его болельщики послали куда подальше и не затушили сигареты. Охранник обратился за помощью к полиции. Два представителя закона обратились к гостям Одессы с тем же предложением — не курить в общественном месте — и нарвались на серьезный отпор. На полицейских напала вся толпа, словно ожидавшая удобного случая, чтобы "размять мышцы" и выпустить пар.

Только когда на место прибыли дополнительные наряды полиции, удалось задержать четверых хулиганов и доставить их в Приморский отдел полиции. Полицeйскиe были госпитализированы. Один из них – лейтенант полиции Роман Данилeнко, командир экипажа, который обезвредил "стрелка с Новосeльского" Валeнтина Дорошeнко. Стрeлял в убийцу eго напарник — старший сeржант Владимир Хлeвной. У пострадавших полицейских закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины, а у Романа травма ноги.

По факту драки с патрульными открыто уголовное производство по части 2 ст. 345 УК – "Угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Бессильная полиция

С каждым днем количество нападений всякого рода активистов, дружинников, патриотов на полицейских увеличивается. Если бы дело заканчивалось толкотней и газом из баллончиков. Так нет же. Полицию бьют, в нее стреляют. А почему?! Да потому как уверены, что за это ничего не будет. Уже достаточно полиции давали по рукам за "не тех" задержанных активистов-патриотов. Теперь стажи порядка предпочитают не связываться даже с откровенными хулиганами.

Но еще пара подобных случаев, и глава МВД может воплотить в жизнь свою давнюю мечту — законопроект о презумпции правоты полицейского.

"Императив презумпции правоты полицейского должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому — потом обжалуй!… Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время, отсрочивающее права гражданина на апелляцию действий полицейского. Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Да! Но другого пути нет. Изменяющаяся, реформируемая полиция – должна и будет получать и больше прав, и больше доверия общества", — писал министр в Facebook в 2016 году.

Но до принятия законопроекта в парламенте дело не дошло. Собственно, даже если бы его и приняли, это бы не очень помогло нашим стражам порядка, считает генерал МВД Валерий Литвин.

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"Полиция, которая сама не может себя защитить, не нужна народу. В принципе, она всегда была беззащитна, но они не позволяли себя бить. А сейчас полиция — посмешище. Скажем, я начинал службу с рядовых. И, как нас учили, если групповая драка, не лезь в середину. Жди. Потому подбирай упавших. Милиция не боялась, просто когда человек в форме пытается зайти в толпу и утихомирить их, драчуны перестают драться между собой и все переключаются на милиционеров. Потому разбирательства в прокуратуре, все гражданские во всем обвиняют милиционера. И поэтому была тактика — не лезть на рожон. Задерживали тех, кого можно было задержать. Через них устанавливали других участников драки и не один не оставался безнаказанным — или админответственность, или же уголовные дела. Сегодня не знают, что делать. Они думают, что надели форму и все их будут бояться. Такого никогда не было. Боялись не форму, а личность. Нынешние необученные и обязательно куда-тот влезут. Раньше если ты не прослужил три года, то без наставника, старшего и опытного, нам патрулирование не выпускали. Старший наставник всему обучал, все рассказывал и показывал. А сегодняшние трехмесячные курсы ничего не дают", — рассказывает РИА Новости Украина экс-начальник Департамента уголовного розыска МВД Украины Валерий Литвин.

Всегда милиции подчинялись, а невыполнение законных требований сотрудника МВД влекло за собой ответственность. Никто это не отменял. Сначала выполни требование, а потом что хочешь делай, пиши жалобы.

"Но эта норма перестала действовать недавно. Получилось то, что у каждого полководца своя армия. Полиция вообще бесправна. Их такими сделали. На Майдане расстреляли 30 сотрудников милиции и нацгвардии о них никто не вспоминает. Это власть сделала такую полицию", — считает генерал милиции.

А в то же время в одесской полиции считают, что разобраться с действиями львовских болельщиков, начудивших в Южной Пальмире, должны сами "Ультрас". Ну а полиция после удара по правой щеке готова подставить левую.