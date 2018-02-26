"Правый сектор" взял свое. Во Львове демонтируют Монумент Славы

РИА Новости Украина

В понедельник, 19 февраля, заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко заявил на пресс-конференции о том, что в ближайшее время во Львове начнут работы по демонтажу 30-метровой стелы Мемориала Славы на ул. Стрыйской, сообщает издание "Поступ".

"Галицкая районная администрация при обследовании обнаружила, что часть элементов конструкции этого комплекса находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исполнительного комитета об изготовлении выводов относительно технического состояния Монумента. В частности мы заказали исследование Львовской политехники о состоянии ключевых конструкций и согласно выводам, общее состояние несущих конструкций — аварийный и они подлежат демонтажу", — заявил Андрей Москаленко.

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Мемориал состоит из трех элементов: тридцатиметрового бетонного столба, облицованного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы из кованой меди, центр ансамбля составляет скульптурная группа из фигур советского воина и "Родины-матери", рассказывает издание.

zaxid.net Во Львове повредили Монумент славы

По словам заместителя городского головы, в пятницу исполнительный комитет города готовит проект решения о заказе в Галицкой районной администрации противоаварийных демонтажных работ стелы. Демонтажные работы планируют начать этой весной, пока неизвестна точная стоимость противоаварийных работ.

"Уже в эту пятницу, после принятия решения о демонтаже, мы сможем начать противоаварийные работы по этой потолка, которая представляет опасность. Будет заказана специальная ограда, чтобы это место было безопасным для людей", — cказал Москаленко.

Заместитель городского головы также рассказал, что в мэрии рассматривают возможность переноса памятника в музей "Территория террора".

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Этому предшествовало то, что 15 февраля, около 14:00 представители правых организаций разбили плиты и надпись "Победителям над нацизмом" на Монументе Славы на ул. Стрыйской. Вместо этой надписи, активисты краской написали: "памятник оккупантам".

По словам организаторов акции, таким образом представители националистических организаций, в частности "Правого сектора", Добровольческого движения ОУН и организации "Сокол", хотели привлечь внимание властей к тому, что памятник следует снести в рамках декоммунизации.

"Это наша информативная акция, мы надеемся, что власти прислушаются к нам. Считаем, что памятник подпадает под декоммунизацию и его должны снести. Если власть не будет к нам прислушиваться, к посмотрим, как будут разворачиваться события", — пояснил идею акции председатель львовской ячейки "Правого сектора" Тарас Бобанич.

Добавим, что специалисты Украинского института национальной памяти сообщили, что "Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу".

Напомним, что в мае 2017 во Львове создали рабочую группу по возможному демонтажу Монумента Славы. Депутаты Львовского областного совета предложили на этом месте установить Мемориал почета украинских воинов, которые борются с российским агрессором. Еще ранее рассматривались варианты переноса монумента в музей "Территория террора". А руководство Парка культуры, возле которого он расположен, как вариант рассматривало предоставление памятнику новой функции — сделать здесь музей под стеклом, а на горе обустроить смотровую площадку.

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Это не первый случай уничтожения памятника. В декабре 2010 года неизвестные облили краской памятник и нарисовали на нем, под надписью "Победителям над фашизмом", серп, молот и свастику. А 28 апреля 2016 монумент раскрасили в сине-желтые цвета. После этого, в августе 2016 "Муниципальная дружина" установила у монумента камеры видеонаблюдения, с помощью которых должны следить за соблюдением безопасности в этом месте, отмечает издание.