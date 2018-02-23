Во Львове активист ОУН перерезал себе вены в зале суда

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Во Львове во время оглашения приговора один из добровольцев ОУН перерезал себе вены, сообщает ZIK.

Трое молодых парней обвиняются в терроризме на железной дороге. Их задержание произошло в августе 2016 года.

zik.ua Роман Парамущак

Роман Парамущак признан виновным по трем статьям и приговорен к пяти годам лишения свободы, что и стало поводом для нанесения себе увечий. Он заявил, что будет бороться за апелляцию.

Несколько дней назад Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве.