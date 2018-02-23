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    Общество

    Во Львове активист ОУН перерезал себе вены в зале суда

    (обновлено: )53480
    Активист ОУН Роман Парамущак обвиняется в терроризме на железной дороге. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Такое решение стало поводом для нанесения себе увечий.
    Роман Парамущак
    zik.ua

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Во Львове во время оглашения приговора один из добровольцев ОУН перерезал себе вены, сообщает ZIK.

    Трое молодых парней обвиняются в терроризме на железной дороге. Их задержание произошло в августе 2016 года.

    zik.ua
    Роман Парамущак

    Роман Парамущак признан виновным по трем статьям и приговорен к пяти годам лишения свободы, что и стало поводом для нанесения себе увечий. Он заявил, что будет бороться за апелляцию.

    Несколько дней назад Лидер ОУН пообещал продолжить погромы в Киеве.

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