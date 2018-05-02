Из Винницы. Пойман педофил, державший в страхе весь город

РИА Новости Украина

О задержании неравнодушными жителями мужчины, который вцепился с неприличным предложением к маленькой школьнице в районе остановки "8 Марта", vn.20minut.ua уже сообщил читателей.

Сейчас редакция узнала подробности от людей, которые были неподалеку инцидента и в полиции. И действительно поймали того самого человека, которого прозвали "тяжиловским маньяком" после мартовского случая развращения 11-летней девочки в подъезде дома на Максима Шимко.

В полиции говорят, что задержанного винничанина еще предстоит проверить на причастность к факту. Для этого нужно, чтобы 11-летний потерпевший ребенок по меньшей мере узнал в задержанном своего обидчика.

Напомним, ранее полиция изготовила фоторобот подозреваемого. Можно сопоставить его со снимками задержанного в понедельник, хотя лицо полицейская пресс-служба затушевала. И как узнала редакция из собственных источников в правоохранительных органах — сходство значительное.

Полицейские полагают, что поймали именно того "маньяка", который наделал паники среди учителей и родителей школьников месяц назад.

Так как задержали педофила? В полиции сообщили, что поймали его двое неравнодушных горожан, которые случайно стали свидетелями приставаний взрослого мужчины к ребенку. Редакции удалось узнать, что один из этих неравнодушных мужчин — таксист, а второй — отец потерпевшей девочки.

Таксист стоял припаркованный возле остановки "8 Марта", мимо которой взрослый человек сопровождал маленькую девочку, обняв ее. Окна в машине такси были открыты, музыка не играла, поэтому водитель четко услышал разговор на тротуаре.

Он рассказал потом полицейским, что мужчина спрашивал у ребенка, "знает ли она, что такое минет, и не могла бы она ему такое сделать. Мол, заплатит". После услышанного таксист решил, что надо прекратить это и вышел из машины.

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Он преследовал педофила дальше уже вместе с отцом девочки, который оказался неподалеку, и которому девочка крикнула о помощи. В итоге — мужчины его догнали и удерживали до приезда полиции.

Другой таксист по имени Вадим, рассказал редакции, что видел процесс задержания подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Мужчина рассказал, что по дороге за пассажиром он попал в пробку у бывшего кинотеатра Шевченко.

"Я стоял на стоянке возле больницы и взял заказ на Свердлова. Подъезжаю к кинотеатру — пробка. Продвигаюсь немного дальше и вижу, что кого-то возле остановки "пакуют". На земле заломили кого-то полицейские и наручники надевали вроде бы, — рассказывает Вадим. — Была сначала одна полицейская машина, затем приехал джип "Аутлендер", а затем еще одна машина. Было три экипажа".

Национальная полиция Украины Задержанный в Виннице по подозрению в педофилии

"Таксист сфотографировал задержания из окна своей машины. Говорит, что видел на том месте еще одну машину такси, поэтому решил, что задерживают буйного пассажира. Фото сделал для группы нашей по ДТП, там пробка организовалась, а группа для того и создана, чтобы такие моменты сообщать. Закинул фото в группу, а потом уже написали, что это так задержали педофила" — говорит Вадим.

В полиции сейчас дают информацию очень короткую, так как подозрение задержанному еще не объявили.

По словам правоохранителей, мужчина не считает, что сделал что-то противозаконное.

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"Задержанный — 32-летний житель Винницы, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, — рассказал начальник Левобережного отделения полиции Роман Андрущак. — По факту открыли уголовное производство и проводим расследование, в рамках которого будем проверять его причастность к мартовскому случаю. За совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка статьей 156 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность от 5-ти до 8-ми лет лишения свободы".