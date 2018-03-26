Из Винницы. Жители реально в ужасе из-за "тяжиловского маньяка"

РИА Новости Украина

Снова из соцсетей жители узнают страшную информацию. На этот раз пишут, что педофил прицепился к 7-летнему ребенку на Замостянской. Редакция винницкого издания "20 минут" узнала в полиции, что на самом деле произошло и как связан этот случай с развращением на Шимко.

В мессенджере Viber появилось сообщение о втором случае развращения ребенка. В нем сказано, что днем 21 марта, в подъезде дома на улице Замостянской, мужчина 30-35 лет приставал к 7-летнему ребенку.

vn.20minut.ua Сообщение о случае развращения ребенка в Виннице

В этой информации дается также описание внешности предполагаемого педофила: среднего роста, с многодневной щетиной, в черной куртке с красными полосами на рукавах, без шапки.

Звоним в полицию, чтобы узнать, соответствует ли информация действительности. И в отделе коммуникаций областного управления говорят: к ним обратилась мать семилетнего ребенка с сообщением о мужчине, который приставал к ее дочери, ребенок не пострадал.

"Слава богу, с ребенком ничего на произошло, – говорит пресс-офицер областного управления Нацполиции Анна Олейник. – К девочке подошел неизвестный мужчина, начал разговаривать, что-то расспрашивал, просил двери открыть в подъезде. Она испугалась и убежала, так как мама накануне провела инструктаж".

Инструктаж был вызван появлением "тяжиловского маньяка", который 19 марта в подъезде дома на улице Максима Шимко совершил преступление против 11-летней девочки. Действия извращенца квалифицировали как развращение. Пока продолжаются оперативные мероприятия в этом уголовном производстве, в полиции комментариев не дают. Но о фотороботе, который разошелся в соцсетях вместе с информацией о нападении на ребенка, сказали – он не соответствует действительности.

А вот описание внешности подозрительного незнакомца в соцсетях – правильное. В полиции к нему добавили немного больше информации. Сказали, что кроме куртки с красными вставками на предполагаемом педофиле ребенок запомнил черные штаны и серую спортивную сумку через плечо. Волосы у него – коротко стриженые темно-русые. Карие глаза.

УНИАН Работа украинских полицейских. Архивное фото

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Описанного ребенком мужчину сейчас ищут, чтобы установить, какие у него были намерения. По словам Анны Олейник, об открытии уголовного производства речи по этому факту не идет (сообщение внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений).

"Понятно, что люди и дети сейчас боятся, поэтому этот случай мог быть следствием распространения слухов в соцсетях, — говорит пресс-офицер полиции. — Поэтому для того чтобы разобраться, был ли у этого человека умысел совершить преступление, должны установить его личность. Проверим его и выясним. Правовая оценка его действиям будет дана после проверки. Также скажу, что описание по данному факту не совпадает с описанием внешности злоумышленника, который совершил развратные действия против 11-летней девочки".

В случае на Максима Шимко, как рассказали в полиции, нападавший был постарше, выше ростом и крепкого телосложения. Ориентировочный возраст – 40 лет. Одет был полностью в черное: куртку, брюки, шапку. Голову нападавшего ребенок назвал большой. Губы пухлыми, брови широкими, но не густыми.