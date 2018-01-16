В Кременчуге на остановке найдена пьяная девочка, впавшая в кому

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Кременчугскую детскую больницу (Полтавская область) доставлена девочка 2003 года рождения, которая была найдена прохожими около полуночи 15 января на остановке общественного транспорта по ул. Республиканская. © Голос Запорожья/Юлия Покас Немыслимые пейзажи Бердянска, Азовское море превращается в ледяную глыбу

Подростка госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Ей был поставлен предварительный диагноз "кома неясной этиологии и общее переохлаждение".

Как сообщает "Кременчугская газета", личность ребенка установлена — девочка из семьи переселенцев.

Уже известно, что накануне вечером перед тем, как замерзнуть, она была в нетрезвом состоянии.

Городской отдел полиции Кременчуга сообщает, что правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми в тот день и вечер общалась пострадавшая. Следователи также намерены установить напиток, которым вероятно отравилась девочка.

Напомним, что в Киеве 13 января под стенам Больницы скорой помощи от переохлаждения умер бездомный. Его смерть вызвала скандал и подозрения, что врачи отказались лечить бродягу.