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    Фотоленты

    Упал и загорелся. Смертельное крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге

    (обновлено: )18502
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Кременчугская газета
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Кременчугская газета
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Кременчугская газета
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    Кременчугская газета
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    На месте катастрофы МИ-8 в Кременчуге
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП

    В Кременчуге Полтавской области в четверг вечером, 25 января, упал вертолет Ми-8 на борту которого находились четыре человека, все они погибли. 

    Смотрите также: Крушение поезда в Закарпатье: кадры с высоты птичьего полета

    По данным СМИ, вертолет врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. Все погибшие члены экипажа проходили курс подготовки. 

    Смотрите также: Вертолет Ми-8 упал и загорелся в Кременчуге

    Полиция планирует открыть по факту происшествия уголовное производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

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