Упал и загорелся. Смертельное крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области в четверг вечером, 25 января, упал вертолет Ми-8 на борту которого находились четыре человека, все они погибли.

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По данным СМИ, вертолет врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. Все погибшие члены экипажа проходили курс подготовки.

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Полиция планирует открыть по факту происшествия уголовное производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".