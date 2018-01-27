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    Происшествия

    Крушение Ми-8. В Кременчуге в полусотни домов отсутствует электроэнергия

    (обновлено: )28120
    В ГСЧС сообщили, что до сих пор в полусотне домов в Кременчуге Полтавской области нет электроэнергии. На месте все еще проводятся следственные действия.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В результате крушения вертолета Ми-8 в полусотне домов в Кременчуге Полтавской области отсутствует электроэнергия.

    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua
    Упал и загорелся. Смертельное крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге

    Об этом сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

    "Наши в основном занимаются населением, то есть проводят там подворовые обходы и общаются с жителями этих частных домов, где было отключение электроэнергии. Сейчас там отключены около полусотни домов", — рассказали в ГСЧС УНН.

    На месте все еще проводятся следственные действия, поэтому соответствующие службы не могут добраться и восстановить электроснабжение.

    "Сейчас решается этот вопрос, бросают в обход питание, чтобы подключить дома к электроснабжению", — отметила собеседница УНН.

    В Кременчуге (Полтавская область) вечером 25 января разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи и упала.

    При крушении Ми-8 погибли 4 человека — все, кто находился на борту на момент падения, сообщает Госслужба ЧС Украины.

    Утром 26 января МВД Украины заявило, что "по предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни".

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