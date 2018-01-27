Крушение Ми-8. В Кременчуге в полусотни домов отсутствует электроэнергия

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В результате крушения вертолета Ми-8 в полусотне домов в Кременчуге Полтавской области отсутствует электроэнергия.

Об этом сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

"Наши в основном занимаются населением, то есть проводят там подворовые обходы и общаются с жителями этих частных домов, где было отключение электроэнергии. Сейчас там отключены около полусотни домов", — рассказали в ГСЧС УНН.

На месте все еще проводятся следственные действия, поэтому соответствующие службы не могут добраться и восстановить электроснабжение.

"Сейчас решается этот вопрос, бросают в обход питание, чтобы подключить дома к электроснабжению", — отметила собеседница УНН.

В Кременчуге (Полтавская область) вечером 25 января разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи и упала.

При крушении Ми-8 погибли 4 человека — все, кто находился на борту на момент падения, сообщает Госслужба ЧС Украины.

Утром 26 января МВД Украины заявило, что "по предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни".