наверх
26.01.201812:53
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Названа предварительная причина крушения вертолета в Кременчуге

    (обновлено: )219
    Правоохранители открыли уголовное производство по факту крушения вертолета в Полтавской области, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МВД Украины в пятницу.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. По предварительной версии следствия, вертолет в Кременчуге потерпел крушение, потому что летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни, сообщила пресс-служба МВД Украины на своем сайте в пятницу.

    В четверг вечером в Кременчуге Полтавской области во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". Возникший после этого пожар к ночи был ликвидирован, погибли четыре члена экипажа.

    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua
    Упал и загорелся. Смертельное крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге

    "По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни", — сообщает МВД.

    Правоохранители открыли уголовное производство по факту крушения вертолета в Полтавской области, в результате которого погибли четыре человека

    "По факту падения вертолета Ми-8 в Полтавской области открыто уголовное производство. Следователи квалифицируют дело по статье №276 части третьей Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

    Сообщается также, что в пятницу с утра на месте происшествия вместе со следователями будут работать инспекторы авиации.

    По данным МВД, погибшие — члены экипажа из частной авиакомпании "Украинские вертолеты", все были опытными пилотами, с большим стажем работы. Среди погибших жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 годов рождения. Все разрешительные документы на полет были в порядке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Провокационный вопрос российской журналистки в адрес Петра Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает