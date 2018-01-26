Названа предварительная причина крушения вертолета в Кременчуге

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. По предварительной версии следствия, вертолет в Кременчуге потерпел крушение, потому что летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни, сообщила пресс-служба МВД Украины на своем сайте в пятницу.

В четверг вечером в Кременчуге Полтавской области во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим возгоранием вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты". Возникший после этого пожар к ночи был ликвидирован, погибли четыре члена экипажа.

"По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни", — сообщает МВД.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту крушения вертолета в Полтавской области, в результате которого погибли четыре человека

"По факту падения вертолета Ми-8 в Полтавской области открыто уголовное производство. Следователи квалифицируют дело по статье №276 части третьей Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в пятницу с утра на месте происшествия вместе со следователями будут работать инспекторы авиации.

По данным МВД, погибшие — члены экипажа из частной авиакомпании "Украинские вертолеты", все были опытными пилотами, с большим стажем работы. Среди погибших жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 годов рождения. Все разрешительные документы на полет были в порядке.