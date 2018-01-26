наверх
26.01.201804:40
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Крушение вертолета в Кременчуге. Погибшие проходили курс подготовки

    (обновлено: )13410
    Местные СМИ сообщают, что вертолет Ми-8 врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. На борту воздушного судна находились 4 человека, все они погибли.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП
    Кременчугская газета

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Кременчуге Полтавской области, врезался в телебашню, сообщил редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев.

    В Кременчуге разбился вертолет Ми-8. Видео
    Facebook Кременчугский ТелеграфЪ
    Вертолет Ми-8 упал и загорелся в Кременчуге

    Накануне вечером сообщалось, что в результате крушения вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

    Смотрите также: Крушение поезда в Закарпатье: кадры с высоты птичьего полета

    По данным журналиста, вертолет врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. На борту воздушного судна находились 4 человека; по данным спасателей, все они погибли.

    "Известно, что это был вертолет компании "Украинские вертолеты". Погибшие проходили курс подготовки. В них были полеты между приборами ночного видения. В Кременчуг для этого прибыли несколько экипажей, которые проходили практические занятия", — заявил Булашев в эфире телеканала "24". 

    Кременчугская газета
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП

    Полиция планирует открыть уголовное производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

    Ранее сообщалось, что в Сирии разбился российский вертолет, погибли оба пилота. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе. Украинский завтрак
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ