Крушение вертолета в Кременчуге. Погибшие проходили курс подготовки

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Кременчуге Полтавской области, врезался в телебашню, сообщил редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев.

Накануне вечером сообщалось, что в результате крушения вертолета в Кременчуге погибли четыре человека.

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По данным журналиста, вертолет врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. На борту воздушного судна находились 4 человека; по данным спасателей, все они погибли.

"Известно, что это был вертолет компании "Украинские вертолеты". Погибшие проходили курс подготовки. В них были полеты между приборами ночного видения. В Кременчуг для этого прибыли несколько экипажей, которые проходили практические занятия", — заявил Булашев в эфире телеканала "24".

Кременчугская газета Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. На месте ЧП

Полиция планирует открыть уголовное производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Ранее сообщалось, что в Сирии разбился российский вертолет, погибли оба пилота.