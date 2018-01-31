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    В Кременчуге на месте крушения вертолета нашли голову

    (обновлено: )26710
    По информации СМИ, в Кременчуге обнаружена голова одного из членов экипажа разбившегося вертолета МИ-8. В полиции сообщили, что сейчас проводится судмедэкспертиза.
    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП. Архивное фото
    dronarium.com.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. На месте крушения вертолета МИ-8 в Кременчуге обнаружена голова одного из членов экипажа. Данную часть тела можно идентифицировать, так как огонь ее не задел, сообщает местный телеканал "Визит".

    Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге. Пожар на месте ЧП
    dronarium.com.ua
    Упал и загорелся. Смертельное крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге

    В полиции сообщили, что сейчас проводится судмедэкспертиза.

    В Кременчуге (Полтавская область) вечером 25 января разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи и упала.

    При крушении Ми-8 погибли 4 человека — все, кто находился на борту на момент падения, сообщает Госслужба ЧС Украины.

    Утром 26 января МВД Украины заявило, что "по предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни".

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