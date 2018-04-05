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    В развлекательном центре Кременчуга на ребенка упал шкаф

    (обновлено: )8301
    Девочка в возрасте 8 лет пострадала при падении шкафа в торгово-развлекательном центре. Медики скорой помощи диагностировали у ребенка гематому и ссадины.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Кременчуге (Полтавская область) в торгово-развлекательном центре пострадал ребенок, сообщают местные СМИ.

    Во время пребывания в локации на 5 этаже на восьмилетнюю девочку упал шкаф, повредив ей голову и ногу.

    Смотрите также: Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута

    "Инцидент произошел 4 апреля. В результате у девочки гематома в районе виска, а также ссадины на левой стопе. Ее состояние не вызвало опасений и от госпитализации ребёнка отказались", — пишет "Кременчугский телеграф".

    Ранее сообщалось, что в Одессе девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и сломала позвоночник. Девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника.

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