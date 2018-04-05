В развлекательном центре Кременчуга на ребенка упал шкаф

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Кременчуге (Полтавская область) в торгово-развлекательном центре пострадал ребенок, сообщают местные СМИ.

Во время пребывания в локации на 5 этаже на восьмилетнюю девочку упал шкаф, повредив ей голову и ногу.

Смотрите также: Сломанный позвоночник. В сети появились кадры падения девочки с батута

"Инцидент произошел 4 апреля. В результате у девочки гематома в районе виска, а также ссадины на левой стопе. Ее состояние не вызвало опасений и от госпитализации ребёнка отказались", — пишет "Кременчугский телеграф".

Ранее сообщалось, что в Одессе девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе и сломала позвоночник. Девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника.