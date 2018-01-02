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    В Мелитополе ребенок пострадал при взрыве петарды

    (обновлено: )46
    Пострадавший 11-летний мальчик получил тяжелые ожоги лица и кистей рук. После оказания первой медицинской помощи лечение ребенка продолжат в офтальмологическом отделении.
    Изъятые в центре Киева петарды и взрывпакет
    ГУ НП Украины в Киеве

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Мелитополе (Запорожская область) при взрыве петарды тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.

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    Ребенка после ЧП госпитализировали в местную больницу. Сообщается, что мальчик попал на больничную койку 1 января около 15.00.

    Главный врач Мелитопольской городской больницы №1 Николай Андрос сообщил "РИА Мелитополь", что у пациента ожоги лица I степени и кистей рук I-II степени.

    Пострадавший ребенок будет продолжать лечение в офтальмологическом отделении.

    Напомним, в декабре 2017 года в Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки петардой была ранена 17-летняя студентка. Петарда попала девушке прямо в лицо.

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