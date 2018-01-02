В Мелитополе ребенок пострадал при взрыве петарды

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Мелитополе (Запорожская область) при взрыве петарды тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.

Ребенка после ЧП госпитализировали в местную больницу. Сообщается, что мальчик попал на больничную койку 1 января около 15.00.

Главный врач Мелитопольской городской больницы №1 Николай Андрос сообщил "РИА Мелитополь", что у пациента ожоги лица I степени и кистей рук I-II степени.

Пострадавший ребенок будет продолжать лечение в офтальмологическом отделении.

Напомним, в декабре 2017 года в Ивано-Франковске во время открытия новогодней елки петардой была ранена 17-летняя студентка. Петарда попала девушке прямо в лицо.