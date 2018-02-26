Во Львове ребенок на санках попал под микроавтобус, водитель скрылся

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Днем в воскресенье во Львове на улице Пасечной произошел наезд микроатобуса Renault Master на 10-летнего ребенка, который в это время катался на санках. В результате инцидента, девочку пришлось госпитализировать. Девочка умерла в карете "скорой помощи", сообщил депутат Львовского горсовета и руководитель сообщества VARTA1 Игорь Зинкевич в Facebook.

"Наезд совершен автомобилем Renault Master белого цвета с номерным знаком ВС8409ЕО. За рулем был мужчина постарше, полного телосложения, с места происшествия уехал в неизвестном направлении. Если кто-то стал свидетелем события и имеет дополнительную информацию, или знает, где авто и водитель, просим сообщить в 102", – добавил он.

В пресс-службе ГУ НП во Львовской области подтвердили информацию о ДТП и уточнили, что, по предварительным данным, ребенок выехал на санках на проезжую часть.

Впоследствии Игорь Зинкевич сообщил, что водитель все же прибыл в Лычаковский райотдел и его оформляют по этой ситуации.

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Ранее сообщалось, что в Киеве ночью на Кольцевой дороге произошло смертельная авария, когда пешеход пытался пересечь 8 полос оживленного движения.