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    В дендропарке "Софиевка" на канатной дороге погиб ребенок

    (обновлено: )239
    Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Национального дендрологического парка "Софиевка", что привело к гибели ребенка.
    Софиевский дендропарк
    dcfc-lad.livejournal.com

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Национальном дендрологическом парке "Софиевка" Умани Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб ребенок, сообщает прокуратура области.

    Юрист-криминолог Анна Маляр
    Facebook Анна Маляр
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    "Установлено, что должностные лица Национального дендрологического парка "Софиевка", ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, не приняли меры по полному демонтажу аттракциона "Канатная дорога", что привело к несчастному случаю, в результате которого погиб малолетний ребенок", — сообщает прокуратура.

    В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также обеспечение принятия законных и непредвзятых процессуальных решений.

    Санкцией ч. 2 ст. 367 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 (двух) до 5 (пяти) лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет и со штрафом от 250 (двухсот п пятидесяти) до 750 (семисот пятидесяти) необлагаемых минимумов доходов граждан.

    Ранее сообщалось, что в Хустскую районную больницу, что в Закарпатье, попали двое 13-летних детей с тяжелым алкогольным отравлением.

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