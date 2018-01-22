В дендропарке "Софиевка" на канатной дороге погиб ребенок

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Национальном дендрологическом парке "Софиевка" Умани Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб ребенок, сообщает прокуратура области.

"Установлено, что должностные лица Национального дендрологического парка "Софиевка", ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, не приняли меры по полному демонтажу аттракциона "Канатная дорога", что привело к несчастному случаю, в результате которого погиб малолетний ребенок", — сообщает прокуратура.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также обеспечение принятия законных и непредвзятых процессуальных решений.

Санкцией ч. 2 ст. 367 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 (двух) до 5 (пяти) лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (трех) лет и со штрафом от 250 (двухсот п пятидесяти) до 750 (семисот пятидесяти) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что в Хустскую районную больницу, что в Закарпатье, попали двое 13-летних детей с тяжелым алкогольным отравлением.