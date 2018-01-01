В Запорожье выпавший из окна мужчина упал на мальчика, ребенок погиб

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье в последний день 2017 года произошла трагедия — выпавший из окна мужчина упал на маленького мальчика.

Ребенок погиб на месте происшествия.

"39-летний выпивший выпрыгнул из окна восьмого этажа и упал на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом. Мужчина от полученных травм погиб сразу на месте происшествия", — передает Depo Запорожье.

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Ребенок, не приходя в сознание, скончалась в реанимационном автомобиле. Полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Виннице пожилая женщина выпала из окна многоквартирного дома. Погибшей было 80 лет.