В Кременчуге пропала девушка из Польши, приехавшая в гости к бабушке

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Кременчуге (Полтавская область) полиция разыскивает гражданку Польши, которая пропала в среду, 24 января.

Сообщается, что 15-летняя Демонт Силина ушла из дома не вернулась. В последний раз выходила на связь около 22 часов вечера в среду. Сейчас её мобильный телефон не отвечает.

Сайт города Кременчуга сообщает, что в последние несколько лет девушка живёт с родными в Польше. В Кременчуг она приехала в гости к бабушке и пошла гулять, но домой ночевать не вернулась. Утром бабушка забила тревогу и обратилась за помощью в полицию.

Приметы пропавшей девушки: рост 170 см, волосы тёмные, глаза зелёные. Была одета в синий пуховик и чёрные штаны. На ногах – розовые ботинки.

Напомним, что в ноябре в Киевской области в розыск была объявленга девушка по имени Серафима, которая ушла из дома с крупной суммой денег. Позднее стало известно, что девушку нашли задушенной в селе Красная горка.