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    В Кременчуге пропала девушка из Польши, приехавшая в гости к бабушке

    (обновлено: )20910
    Полиция сообщает приметы жительницы Польши Демонт Силиной, которая приехала в Полтавскую область в гости к родственникам. После исчезновения телефон девушки не отвечает.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Кременчуге (Полтавская область) полиция разыскивает гражданку Польши, которая пропала в среду, 24 января.

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    Сообщается, что 15-летняя Демонт Силина ушла из дома  не вернулась. В последний раз выходила на связь около 22 часов вечера в среду. Сейчас её мобильный телефон не отвечает.

    Сайт города Кременчуга сообщает, что в последние несколько лет девушка живёт с родными в Польше. В Кременчуг она приехала в гости к бабушке и пошла гулять, но домой ночевать не вернулась. Утром бабушка забила тревогу и обратилась за помощью в полицию.

    Приметы пропавшей девушки: рост 170 см, волосы тёмные, глаза зелёные. Была одета в синий пуховик и чёрные штаны. На ногах – розовые ботинки.

    Напомним, что в ноябре в Киевской области в розыск была объявленга девушка по имени Серафима, которая ушла из дома с крупной суммой денег. Позднее стало известно, что девушку нашли задушенной в селе Красная горка.

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