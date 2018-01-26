Место крушения вертолета в Кременчуге: вид с высоты птичьего полета

В Кременчуге (Полтавская область) вечером 25 января разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи и упала.

При крушении Ми-8 погибли 4 человека — все, кто находился на борту на момент падения, сообщает Госслужба ЧС Украины.

Утром 26 января МВД Украины заявило, что "по предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни".

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