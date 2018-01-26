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    Место крушения вертолета в Кременчуге: вид с высоты птичьего полета

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    Пилоты разбившегося в Полтавской области вертолета не заметили растяжку проводов и машина рухнула на землю. В результате падения и последующего пожара никто не выжил.
    Видео Кременчугский ТелеграфЪ

    В Кременчуге (Полтавская область) вечером 25 января разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, машина задела линию электропередачи и упала.

    При крушении Ми-8 погибли 4 человека — все, кто находился на борту на момент падения, сообщает Госслужба ЧС Украины.

    Утром 26 января МВД Украины заявило, что "по предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни".

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