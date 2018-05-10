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    В Кременчуге разгромили могилу дочери одного из основателей хасидизма

    (обновлено: )42814
    В Кременчуге в пятый раз за последние два года была разрушена могила дочери знаменитого раввина-цадика Нахмана из Брацлава, сообщил директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский.
    Вандалы разгромили могилу дочери известного раввина-цадика Нахмана
    Эдуард Долинский в Facebook

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Вандалы разгромили могилу дочери известного раввина-цадика Нахмана — одного из основателей хасидизма, сообщил  директор международной организации "Украинский еврейский комитет" Эдуард Долинский.

    "В Кременчуге в пятый раз за последние два года была варварски разрушена могила дочери знаменитого раввина-цадика Нахмана из Брацлава. Прибывшие в Кременчуг браславские хасиды были шокированы, обнаружив сброшенную и разбитую на мелкие куски могильную плиту — мацейву. Могила находится на городском кладбище в районе бывших артскладов", — написал Долинский в четверг в Facebook.

    По его данным, каждый год в Украину приезжают десятки тысяч еврейских паломников, чтобы посетить могилу раввина Нахмана.

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