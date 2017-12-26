Карась, оказывается, плюется. Соцсети о нападении на Гужву

Тимур Громов, РИА Новости Украина

И даже на новое для страны Рождество Майдан дал о себе знать. В центре Киева во время митинга против освобождения "титушки" Юрия Крысина, убийцы журналиста Вячеслава Веремия, напали на главного редактора "Страны" Игоря Гужву, который работал с Веремием. Об этом сам Гужва сообщил на своей странице в Facebook. Крысину, осужденному на 4 года условно за убийство журналиста, еще на стадии следствия намеренно переквалифицировали статью обвинения на менее тяжкую.

"Пришёл на митинг по Славе Веремию. Буквально сразу же подлетели какие-то провокаторы-титушки. Начали кричать плеваться, пытались ударить. Набор слов не оригинальный — ты сепар, ты был против Майдана и прочее. Был вынужден покинуть митинг. Веремия убили точно такие же, как и те, что и напали сегодня на меня. Власть меняется, подходы к расправам остаются", — написал Гужва. В соцсетях эта история получила немало весьма противоречивых отзывов:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook