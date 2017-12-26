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    Карась, оказывается, плюется. Соцсети о нападении на Гужву

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    Давление на СМИ в Украине: гонения на неугодных (57)

    (обновлено: )49703
    Быть журналистом в Украине с каждым днем все опаснее и опаснее... В понедельник, 25 декабря, во время митинга на Майдане напали на главреда "Страны" Игоря Гужву. Что же стало причиной конфликта и как отреагировали на него сами украинцы в соцсетях?
    Нападение на Игоря Гужву
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    И даже на новое для страны Рождество Майдан дал о себе знать. В центре Киева во время митинга против освобождения "титушки" Юрия Крысина, убийцы журналиста Вячеслава Веремия, напали на главного редактора "Страны" Игоря Гужву, который работал с Веремием. Об этом сам Гужва сообщил на своей странице в Facebook. Крысину, осужденному на 4 года условно за убийство журналиста, еще на стадии следствия намеренно переквалифицировали статью обвинения на менее тяжкую.

    "Пришёл на митинг по Славе Веремию. Буквально сразу же подлетели какие-то провокаторы-титушки. Начали кричать плеваться, пытались ударить. Набор слов не оригинальный — ты сепар, ты был против Майдана и прочее. Был вынужден покинуть митинг. Веремия убили точно такие же, как и те, что и напали сегодня на меня. Власть меняется, подходы к расправам остаются", — написал Гужва. В соцсетях эта история получила немало весьма противоречивых отзывов:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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