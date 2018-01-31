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    Кабмин уволил главу ГФС Насирова

    (обновлено: )33820
    Как сообщил Гройсман, Государственная комиссия дала свое заключение об увольнении Насирова с должности: "Поэтому мы принимаем сегодня это решение".
    Роман Насиров. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров в среду, 31 января, уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

    "Мы направили в Государственную комиссию представление. Государственная комиссия дала свое заключение об увольнении Насирова с должности. Поэтому мы принимаем сегодня это решение", — сказал Премьер.

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    Ранее стало известно, что Кабмин намерен уволить Насирова. В частности, министр финансов Александр Данилюк внес соответствующее представление на рассмотрение. Отстраненный руководитель ГФС имеет британский паспорт, что является причиной для его увольнения с занимаемой должности.

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    В то же время сам Насиров собирается обжаловать решение об отстранении на время следствия, потому что уверен, что имеет все права возглавлять фискальное ведомство.

    В ночь на 7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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