Насирова обязали носить электронный браслет до 19 марта

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца — до 19 марта 2018 года — меру пресечения в виде 100 млн гривен залога отстраненному от должности главы Госфискальной службы Роману Насирову, сообщает "Громадське".

Он обязан и дальше носить электронный браслет, ему запрещено выезжать за пределы Киевской области.

Насирову также не вернут заграничный паспорт.

В ходе заседания прокуроры продолжили зачитывать обвинительный акт, который состоит из 774 страниц. Пока зачитаны 54 страницы.

В ноябре прошлого года представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердили и вручили обвинительный акт Насирову, его подозревают в причастности к нанесению ущерба госбюджету на 2 миллиарда гривен.