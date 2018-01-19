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    Насирова обязали носить электронный браслет до 19 марта

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (260)

    (обновлено: )2901
    Шевченковский районный суд Киева продлил до 19 марта меру пресечения Роману Насирову. Он обязан и дальше носить электронный браслет, ему запрещено выезжать за пределы Киевской области.
    Роман Насиров
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца — до 19 марта 2018 года — меру пресечения в виде 100 млн гривен залога отстраненному от должности главы Госфискальной службы Роману Насирову, сообщает "Громадське".

    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Карасев о деле Насирова, его влиянии на Украину и антикоррупционерах

    Он обязан и дальше носить электронный браслет, ему запрещено выезжать за пределы Киевской области.

    Насирову также не вернут заграничный паспорт.

    В ходе заседания прокуроры продолжили зачитывать обвинительный акт, который состоит из 774 страниц. Пока зачитаны 54 страницы.

    В ноябре прошлого года представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердили и вручили обвинительный акт Насирову, его подозревают в причастности к нанесению ущерба госбюджету на 2 миллиарда гривен.

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