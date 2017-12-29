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    Насиров-2: чиновник, сбежавший от следователей, доставлен в суд на каталке

    (обновлено: )68
    В Харькове суд избирает меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову, которого подозревают в растрате и присвоении бюджетных средств.
    Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров доставлен в суд на каталке
    Фото "Индустриалка"

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Харькове суд избирает меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову, которого прокуратура подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств.

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    Напомним, прокуратура и СБУ 21 декабря провели обыски у Пустоварова, а также у заместителя главы Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата Марка. Чиновников подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт коммунальных объектов.

    При обыске Пустоваров выпрыгнул в окно и сбежал в тапочках. Позднее он появился в Харькове и лег в больницу с жалобой на травму спины.

    В пятницу, 29 декабря, Пустоварова привезли в суд на машине скорой помощи. В зал суд чиновника завезли на каталке — прямо, как во время судебных заседаний по делу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

    Ранее суд отправил Владислава Марченко под домашний арест.

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