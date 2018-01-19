Насиров обжалует решение об отстранении от должности главы ГФС

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, несмотря на судебное дело и уголовные производства, убежден, что имеет право возглавлять ведомство.

Ранее стало известно, что Кабмин намерен уволить Насирова. В частности, министр финансов Александр Данилюк уже внес соответствующее представление на рассмотрение. Отстраненный руководитель ГФС имеет британский паспорт, что является причиной для его увольнения с занимаемой должности.

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В то же время сам Насиров собирается обжаловать решение об отстранении на время следствия, потому что уверен, что имеет все права возглавлять фискальное ведомство.

В ночь на 7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.