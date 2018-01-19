наверх
20.01.201802:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Политика

    Насиров обжалует решение об отстранении от должности главы ГФС

    (обновлено: )2001
    Министр финансов Александр Данилюк внес представление об увольнении Романа Насирова на рассмотрение Кабмина. Сам же отстраненный глава ГФС намерен побороться за свою должность.
    Роман Насиров. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, несмотря на судебное дело и уголовные производства, убежден, что имеет право возглавлять ведомство.

    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Карасев о деле Насирова, его влиянии на Украину и антикоррупционерах

    Ранее стало известно, что Кабмин намерен уволить Насирова. В частности, министр финансов Александр Данилюк уже внес соответствующее представление на рассмотрение. Отстраненный руководитель ГФС имеет британский паспорт, что является причиной для его увольнения с занимаемой должности.

    Читайте также: Суд над Януковичем. Почему развязался язык Яценюка, Дещицы, Авакова?

    В то же время сам Насиров собирается обжаловать решение об отстранении на время следствия, потому что уверен, что имеет все права возглавлять фискальное ведомство.

    В ночь на 7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

    Читайте также:  Сергей Фурса о дзюдоистах и пиаре Насирова

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Оружие, изготовленное "одесским стрелком" Валентином Дорошенко
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...