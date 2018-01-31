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    Общество

    Потому что грипп. В Украине школы массово закрывают на карантин

    (обновлено: )215
    По состоянию на среду, 31 января, на карантине школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье.
    Грустный ребенок, архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Во многих городах Украины из-за гриппа закрывают школы, передает "Корреспондент".

    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    По состоянию на среду, 31 января, на карантине школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье. 

    По данным издания, с 31 января по 6 февраля не будут работать все школы Винницы. По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировали 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них 22 728 заболевших — дети.

    Также карантин объявили в Береговском и Виноградовском районах Закарпатья.

    Также на карантин закрыты школы в Днепропетровской области: в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе и Павлограде.

    В Запорожье из-за гриппа и ОРВИ на преждевременные каникулы пошли 38 классов.

    В Житомире все школы со 2 февраля закроют на карантин на неделю.

    В Славянске уже временно закрылись 13 школ.

    Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.

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