Потому что грипп. В Украине школы массово закрывают на карантин

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Во многих городах Украины из-за гриппа закрывают школы, передает "Корреспондент".

По состоянию на среду, 31 января, на карантине школы в Виннице, Житомире, Запорожье, Славянске, а также в Днепропетровской области и Закарпатье.

По данным издания, с 31 января по 6 февраля не будут работать все школы Винницы. По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировали 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них 22 728 заболевших — дети.

Также карантин объявили в Береговском и Виноградовском районах Закарпатья.

Также на карантин закрыты школы в Днепропетровской области: в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе и Павлограде.

В Запорожье из-за гриппа и ОРВИ на преждевременные каникулы пошли 38 классов.

В Житомире все школы со 2 февраля закроют на карантин на неделю.

В Славянске уже временно закрылись 13 школ.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом году было зарегистрировано 2933 случая заболевания корью.