Гужва сообщил, кто помогает ему получить политубежище в Австрии

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужву по процедуре получения политического убежища в Австрии консультирует бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

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"Портнов сказал, что будет помогать и консультировать меня по всем вопросам, связанных с предоставлением политического убежища", – заявил Гужва в комментарии "Громадському".

По словам журналиста, он уже подал документы на получение политического убежища.

"Процедура максимум занимает 15 месяцев, может быстрее. Мне выдали документ, свидетельствующий, что заявление приняли к рассмотрению и все это время я смогу находиться в Австрии, – пояснил Гужва.

Как сообщало РИА Новости Украину, информацию об отъезде Гузжы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук.