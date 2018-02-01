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    Гужва сообщил, кто помогает ему получить политубежище в Австрии

    Тема:

    Власть против СМИ. Журналист Гужва покинул Украину (61)

    (обновлено: )63532
    По словам главного редактора "Страны", процедурными вопросами в Австрии ему помогает заниматься бывший чиновник Администрации президента Андрей Портнов.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужву по процедуре получения политического убежища в Австрии консультирует бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
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    В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. 

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    "Портнов сказал, что будет помогать и консультировать меня по всем вопросам, связанных с предоставлением политического убежища", – заявил Гужва в комментарии "Громадському".

    По словам журналиста, он уже подал документы на получение политического убежища.

    "Процедура максимум занимает 15 месяцев, может быстрее. Мне выдали документ, свидетельствующий, что заявление приняли к рассмотрению и все это время я смогу находиться в Австрии, – пояснил Гужва.

    Как сообщало РИА Новости Украину, информацию об отъезде Гузжы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук

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