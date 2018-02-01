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    МВД Австрии не комментирует просьбу Гужвы предоставить ему убежище

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    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (71)

    (обновлено: )8310
    Накануне главный редактор издания Страна.ua покинул Украину, заявив, что получил угрозу физической расправы. Против Гужвы расследуется уголовное дело по подозрению в вымогательстве.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. МВД Австрии отказалось комментировать информацию о том, что главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва запросил в стране политическое убежище.

    Андрей Портнов. Архивное фото
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    Ранее редакция интернет-издания Страна.ua в открытом обращении к президенту Петру Порошенко сообщила, что главред  Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Как заявил позже бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище. По словам Гужвы, в выходные он получил угрозы физической расправы.

    "Мы не распространяем данные о лицах", — сказал РИА Новости в четверг представитель австрийского МВД Адександер Мараковитц.

    Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией.

    Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

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