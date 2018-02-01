МВД Австрии не комментирует просьбу Гужвы предоставить ему убежище

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. МВД Австрии отказалось комментировать информацию о том, что главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва запросил в стране политическое убежище.

Ранее редакция интернет-издания Страна.ua в открытом обращении к президенту Петру Порошенко сообщила, что главред Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Как заявил позже бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище. По словам Гужвы, в выходные он получил угрозы физической расправы.

"Мы не распространяем данные о лицах", — сказал РИА Новости в четверг представитель австрийского МВД Адександер Мараковитц.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией.

Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.