Урок политической географии: Западная Украина или Восточная Малопольша?

Валерий Самойлов, обозреватель

26-го января польский Сейм, а 31-го и Сенат, большинством голосов поддержали новую редакцию закона о польском институте национальной памяти. Теперь он дожидается подписи президента Анджея Дуды, чтобы вступить с силу. То, что она будет поставлена, сомнений нет. Иначе польский лидер мгновенно станет маргиналом в глазах своих сограждан. Кроме того, Анджей Дуда явно не намерен войти в историю своей страны, как президент, который попрал право поляков на "историческую справедливость". А ведь новая редакция закона об ИНП в общественном мнении воспринимается именно как "акция возмездия" тем, кто эту справедливость в свое время нарушил, а теперь, через своих потомков попирает ее вторично. И речь, прежде всего об украинских националистах. Именно отрицание их роли в геноциде польского народа во время Второй мировой войны теперь уголовно наказуемо. Так во второй статье закона объясняется, что теперь преступлениями признаются факты, которые "касаются действий, содеянных в 1925–1950 гг., предусматривавшие применение насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей. Преступлением украинских националистов и членов украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим рейхом, также является участие в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан Второй Речи Посполитой в районах Волыни и Восточной Малопольши".

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Естественно фокус общественного внимания и экспертной среды сосредоточился на вопросе "уголовного" статуса украинских националистов и последствий для украинских граждан такой статус отрицающих. Да, безусловно, если закон вступит в силу в нынешнем виде, то силу наберут и массовые судебно-уголовные преследования наших сограждан. Такие последствия лежат на поверхности и беспокоят украинцев и нашу власть в первую очередь. Однако в формулировке статьи есть одна фраза, которая со временем может иметь еще более кардинальные последствия для Киева. Ни украинский МИД, ни другие официальные лица Украины в своем осуждении, протестах или просто комментариях к новому закону о польском ИНП не обратили внимания как в нем обозначена часть Западной Украины, которая в августе 1939 года по пакту Молотова-Риббентропа отошла к УССР: Волынь и Восточная Малопольша! То есть, фактически, польский парламент, впервые с момента окончания второй мировой войны и Ялтинской конференции, которая узаконила украинские границы в том виде, в котором они установились после раздела Польши СССР и Германией, поставил под сомнение их законность. Акцента на этом никто естественно не делает, бури возмущения и протестов Украины или мировой общественности не предвидится. Но прецедент есть. Если он проскочит незамеченным, то поле для употребления географического названия вместо Западной Украины Восточной Малопольши, в самой Польше начнет шириться. Например, для начала перекочевав в школьные и университетские учебники, фильмы и спектакли, статьи и теленовости. Одним словом, в то, что формирует массовое общественное сознание.

Да, никто не спорит, что идеи восстановления Речи Посполитой в тех пределах, в которых ее застала Вторая мировая, давно захватили умы узкого круга польских националистов и реваншистов. Еще с 90-х в Польше гуляют карты, где часть Западной Украины обозначена как польская территория. Однако до сих пор все эти территориальные претензии не имели государственной поддержки и элементов легитимизации. С принятием новой редакции закона об ИНП первый элемент, заложенный в основу планов возврата восточных польских земель появится. А там кто знает, что будет в будущем? Ведь еще тридцать лет назад весь мир верил в несокрушимость СССР и в прочность Хельсинского соглашения 1975-го года, которое гарантировало неизменность границ европейских государств по итогам Второй мировой. И что? Время внесло свои коррективы. Так и завтра с политической карты Европы может исчезнуть ЕС и наступить время очередного пересмотра государственных границ. Естественно на условиях "исторической справедливости". Так почему Варшаве о таком возможном сценарии развития событий не побеспокоиться загодя? Вдруг выгорит и Польша вновь станет Речью Посполитой?

Тем более, что сама Украина пособляет как может своей западной соседке в этом процессе, например, заклеймив 20 октября 2016 года пакт Молотова-Риббентропа, как преступный на уровне своего парламента. Наивно, вероятно, полагая, отделить зерна от плевел. Мол, сговор Сталина-Гитлера это плохо, а вот результат сговора – приращение земель УССР, даже не обсуждается, ибо исторически справедливо. Впрочем, и Ялтинскую конференцию узаконившую прирост украинских территорий нынешняя власть осудила, а значит и не признала. И все это очень тонкая грань, за которой Варшава со временем может потребовать не только морального порицания и осуждения, но и отмены этих "преступных" договоренностей. Не исключено, что старт такой кампании может дать 23 августа 2019-го года. В этот день исполнится восемьдесят лет преступному пакту Молотова-Риббентропа. Самое время отменять. Или обозначить движение к этому. Тем более, что за два года применения польского закона об ИНП антиукраинские настроения точно обострятся и примут еще более массовый характер в Польше. Дивиденды же, если и не землей, то точно можно будет снять в виде голосов польских избирателей. Которые все более демонстрируют, что очень хотят возврата Речи Посполитой и торжества исторической справедливости. В собственном понимании смысла этого выражения.

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Тем более, что украинская государственность, благодаря усилиям нынешней власти все более становится проблемной. Прежде всего потому, что все более обеспечивается не ростом собственной экономики и благополучия граждан, а кредитами Запада. Которые тоже уже почти перестали давать. Еще немного и Украина может стать банкротом. Тогда сами регионы могут начать искать новые центры притяжения в ближнем зарубежье.

Нужно также отдавать себе отчет в том, что если польский прецедент именования украинских территорий Восточной Малопольшей может спровоцировать Венгрию и Румынию последовать примеру Варшавы. У них ведь тоже есть "свои" земли в составе нынешней Украины. Тем более, что украинской закон об образовании дает им повод утверждать, что лучшей защитой их соплеменников от притеснений со стороны Киева может быть пересмотр границ, которые были преступно навязаны их вчерашним согражданам пактом Молотова-Риббентропа.

Конечно, для современной украинской власти, в силу конъюнктурных соображений защита пантеона героев УПА более важна для сохранения электорального ядра на Западной Украине. Но не увидеть в новом законе об ИНП и намек на территориальную претензию – большая глупость.