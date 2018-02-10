Эксперт о конфликте с Польшей: первой начала Украина

Елена Дьяченко напомнила, что украино-польский идеологический конфликт начался не с так называемого "антибандеровского" закона, а с конца мая 2015 года, когда власть приняла пакет "декоммунизационных" законов, которые "законодательно закрепили героизацию ОУН, УПА и стали реперной точкой для и без того националистически настроенной властной верхушки Польши".

Следующий шаг со стороны поляков будет очевидным, прогнозирует эксперт: "они будут требовать международного признания геноцида польского народа, совершенного ОУН-УПА, а украинская власть сейчас делает все, чтобы выглядеть правонаследницей этих политических организаций".

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.